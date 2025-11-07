Демократ Джин Шахин говорит, что действия Венгрии "продолжают подрывать коллективную безопасность и подбадривать Кремль".

В Соединенных Штатах Америки двухпартийная группа сенаторов призывает Венгрию прекратить покупать российские энергоносители на фоне подготовки встречи между венгерским премьером Виктором Орбаном и американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом рассказывает издание Bloomberg, которое получило копию резолюции. Отмечается, что встреча должна состояться в Вашингтоне уже в пятницу, 7 ноября.

Американские законодатели обеспокоены тем, что Венгрия "не демонстрирует никаких признаков уменьшения своей зависимости от российских ископаемых топлив". Они призывают Орбана и других потребителей российских энергоносителей придерживаться предложения Европейского Союза о прекращении импорта до 2027 года.

Кто подписал резолюцию и как ее комментируют сенаторы

Известно, что двухпартийную резолюцию подписали 10 сенаторов. Среди них – республиканцы Роджер Уикер из Миссисипи, Том Тиллис из Северной Каролины и Митч Макконнелл из Кентукки. Из демократов свои подписи под документом поставили Джин Шахин из Нью-Гемпшира, Крис Ван Холлен из Мэриленда и Крис Кунс из Делавэра.

Как ожидается, Орбан попытается использовать дружеские отношения с Трампом, чтобы и в дальнейшем покупать российскую нефть, несмотря на стремление других стран Европы сократить импорт.

"Владимир Путин – военный преступник, который использует экспорт энергоносителей России для финансирования своей кампании убийств и агрессии. Эта резолюция является четким сигналом, что мы не позволим энергетической зависимости стать оружием в руках жестокого диктатора", – пояснил Том Тиллис.

Санкции США против России: позиция законодателей

В октябре Министерство финансов США ввело санкции против крупнейших российских нефтепроизводителей "Роснефть" и "Лукойл". Произошло это после того, как попытки Трампа убедить российского диктатора Путина согласиться на перемирие потерпели неудачу.

Республиканцы в Конгрессе в основном оставались в стороне и позволили Белому дому определять политику в отношении российской нефти и газа. В то же время двухпартийный законопроект о масштабных санкциях против стран, покупающих российские энергоносители, соавтором которого является сенатор-республиканец Линдси Грэм, имеет подавляющую двухпартийную поддержку в палате.

Сейчас этот законопроект остается "в состоянии застоя". Законодатели ждут, пока Трамп разрешит его рассмотрение.

Россия и Венгрия: вы могли это пропустить

Европейская комиссия обеспокоена количеством россиян в Венгрии и Сербии. Эти страны предоставляют россиянам гражданство, что, по мнению Еврокомиссии, угрожает безопасности Евросоюза.

Еще летом 2022 года Венгрия упростила выдачу виз на работу и проживание для граждан ряда стран, среди которых есть Россия и Беларусь.

