О сегодняшней дате есть приметы на счастье и несколько строгих запретов.

7 ноября является интересной датой народного календаря, полной необычных примет и традиций. Чтобы не попасть в неприятности, стоит запомнить запреты в праздник сегодня. В мире отмечается несколько социальных инициатив, а православные люди молятся известному древнеримскому святому.

Какой сегодня праздник церковный

Главной христианской фигурой этого дня по новому стилю считается мученик Феодот Анкирский. Также верующие чтят иеромонаха Лазаря Галисийского и мучеников Иерона и Никандра Мелитинских.

В староцерковном календаре 7 ноября - праздник праведных Маркиана и Мартирия, у которых просят укрепить веру.

Какой сегодня праздник в Украине

Некоторые знаменитые украинцы появились на свет 7 ноября: писатель Матвей Шестопал, военный деятель Нестор Махно, писатель и кинорежиссер Николай Винграновский, фехтовальщица Галина Пундик и теннисист Александр Долгополов.

Ни один праздник сегодня в Украине не наступает. Это обычная пятница.

Какой сегодня праздник в мире

Любители литературы отмечают Международный день африканского писателя. Его цель - распространить информацию о талантливых авторах из Африки и об уникальной культуре этого континента.

Другие всемирные праздники сегодня это День доброго отношения к юристам, День инуитов, День ответственного туризма.

Некоторых именинников этой даты знают по всей планете. 7 ноября родились художник Франсиско де Сурбаран, физик и химик Мария Склодовская-Кюри, писатель и философ Альбер Камю, футболист Рио Фердинанд.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки в этот период ожидали морозов и ненастья. Вот как это отразили приметы:

солнце не видно за облаками - остаток месяца будет пасмурным;

если выпал снег, то через 20 дней наступит полноценная зима;

прилетели снегири - больше тепла не будет;

если прогремел гром, то в январь будет снежным.

Дата считается удачной для вышивки, ремонта, рисования и любой другой работы руками. Чтобы привлечь счастье, нужно повесить у дома кормушку и наполнить зерном. Если птицы найдут угощение, то в семье будет благополучие.

Женщины хорошо знали, какой сегодня церковный праздник, поскольку святой Феодот считался женским покровителем. Ему молились об успехе в рукоделии, помощи в трудных делах, исцелении гинекологических болезней.

Что нельзя делать сегодня

Наши предки говорили, что сегодня праздник со многими запретами. Не стоит делать дорогостоящие покупки (деньги уйдут из дома), ссориться с родными (будет тяжело помириться) и излишне доверять незнакомцам.

