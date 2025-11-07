Обычно их места спячки находятся под землей и обеспечивают защиту от самых сильных зимних морозов.

Некоторые слизни переносят заморозки и они удивительно искусны в своем выживании - очень низкие температуры не оказывают особенно негативного влияния на общую численность в следующем году. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что зимой слизни ищут термически защищенные места спячки, где температура редко опускается ниже 0°C. Обычно они находятся под землей и обеспечивают защиту от самых сильных зимних морозов.

Исследования показывают, что даже если слизни подвергаются непосредственному воздействию инея, как молодые, так и взрослые особи большинства видов способны в течение ограниченного времени противостоять образованию внеклеточного льда в своих тканях.

Важно, что яйца слизней также зимуют в большом количестве, вероятно, переживая холод за счет "переохлаждения" - понижения своей нормальной температуры замерзания.

Интересно, что феромоны в их слизистых следах сообщают молодым слизням о приближении крупных: их уничтожение просто освобождает место для мелких особей.

Слизевые следы - это тактический компромисс. Слизень теряет воду в своей слизи, что ограничивает его активность прохладной сыростью ночью или дождливыми днями, но смазка, которую обеспечивает слизь, экономит энергию, которая в противном случае потребовалась бы для преодоления трения.

В отличие от улиток, ни один слизень не живет в пресной воде (морские слизни эволюционировали отдельно, также утратив свои предковые раковины).

Отмечается, что хотя у слизней мягкое тело, они обладают твердыми зубами. У каждого слизня есть ротовая полость, которая содержит до 100 000 крошечных зубов на лентовидной радуле, или языке. Слизни могут выглядеть гладкими, но иногда это иллюзия - некоторые из них покрыты мягкими колючками.

