Языковед напомнил, что род в неотменяемых иноязычных словах определяют так: животные - мужского рода, а не существа - среднего рода.

Известный языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить - двойной или двойне эспрессо.

"Во многих кофемашинах написано - "двойной эспрессо", но неправильно. Нужно говорить "двойне эспрессо", - подчеркнул он.

Языковед напомнил, что род в неотменяемых иноязычных словах определяют так: животные - мужского рода (маленький пони, рыжий шимпанзе), а не существа - среднего рода (желтое такси, страшное цунами).

"Эспрессо, как такси и цунами, не является существом. Итак, среднего рода. То есть правильно - двойнок эспрессо", - подчеркнул он.

Языковые советы от Авраменко

Многие из нас часто покупают себе кофе в киосках, на АЗС и других торговых точках, где его нам дают в бумажном сосуде. И, пожалуй, большинство все же называют это стаканом. Хотя у филологов есть аргументированный ответ-лучше говорить "паперова склянка". По крайней мере, да утверждает известный учитель Украины Александр Авраменко. Хотя словари приводят два словосочетания - и "паперовий стакан" и "паперова склянка".

Также он рассказал какая форма слова – "купувати" или "купляти" - правильная. Так, Авраменко отмечает, что в словарях есть обе формы слова, правда, слово "купляти" имеет пометки "разговорное" и "редко употребляемое".

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