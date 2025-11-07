Фотографии из этих городков станут лучшей частью вашего семейного архива.

Главная горная система Европы - Альпы - это прекрасное место для туризма круглый год. И зимой здесь доступны далеко не только лыжные курорты. Издание Travel off Path составило список из 5 живописных городков в Альпах, где можно интересно провести зимний отпуск.

Блед, Словения

В этой маленькой стране находится один из самых красивых приозерных городов Европы. Блед - это круглогодичный курорт, известный в частности своей средневековой часовней на островке посреди кристально чистого озера. В удачное время здесь можно сделать действительно фантастические фото, будто вы побывали в сказке.

Брессаноне, Италия

Италию обычно воспринимают как жаркую страну, где можно весело провести летний отпуск. Но правда в том, что итальянские Альпы - это совсем другой мир, чем пляжи Неаполя или каналы Венеции. Сам же городок Брессаноне - это на самом деле кусочек немецкого мира в Италии, с характерной архитектурой и немецким языком общения.

Эвиан-ле-Бен, Франция

Эвиан хорошо известен своей Рождественской деревней, которая открывается в декабре. Туристов здесь ждет настоящая зимняя сказка с деревянными скульптурами и причудливыми инсталляциями вокруг, а также традиционными альпийскими блюдами. А еще здесь есть множество минеральных источников.

Инсбрук, Австрия

Инсбрук называют "Столицей Альп" не просто так. Это один из крупнейших в Европе центров горнолыжного отдыха. Но и сам город стоит осмотреть при случае. Здесь есть хорошо сохранившиеся средневековые улочки, пышные церкви и дворцы с интерьерами в стиле барокко и рококо, а также набережная - ну будто с открытки.

Фюссен, Германия

Именно рядом с этим городом расположен знаменитый замок Нойшванштайн, который выглядит настолько сказочно, насколько это вообще возможно. Но после того, как вы сделаете несколько селфи на фоне Нойшванштайна, обязательно осмотрите сам Фюссен. Это действительно очаровательный городок с извилистыми мощеными улочками и фаверковыми средневековыми домами.

