До этих крошечных островков в Европе можно добраться только на лодке

Эти острова предлагают туристам уникальный опыт.

Туристов всегда тянет на острова. Это могут быть целые островны государства, курортные архипелаги или небольшие клочки земли для поездки на несколько часов.

Люди ищут на островах уединения и уникальную природу. Но также там существует целый ряд проблем, от транспортной доступности до поставок необходимых товаров.

Крупнейшее в мире издательство у путешествиях Lonely Planet назвало пять потрясающих крошечных островков в Европе, до которых можно добраться только на лодке.

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1. Остров Табарка, Испания: идеальное место для пикника на пляже

Этом самый маленький обитаемый остров в Средиземном море, который идеально подходит для однодневной поездки во время исследования испанского побережья Коста-Бланка к югу от Валенсии. Он расположен в пределах морского заповедника менее чем в 5 км от побережья, и до безупречно чистых вод можно добраться либо с песчаного берега главного пляжа Платья-де-Табарка, либо из одной из небольших бухт за стенами города Нова-Табарка XVIII века, который часто становился мишенью пиратских набегов. На противоположной стороне острова, на более дикой стороне, можно пройти по тропам, чтобы осмотреть маяки, скалистые пляжи и смотровые площадки.

Как добраться: Паромы на остров Табарка отправляются из порта Аликанте и проводят в пути примерно час. Быстрее добраться можно из небольшого городка Сант-Пола-дель-Эсте – на скоростном катере всего 25 минут.

2. Мыс Клир, Ирландия: лучшее место вдали от проторенных дорог

Этот остров в форме песочных часов, принадлежащий к островам Гэлтахта, является одним из немногих мест, где ирландский язык до сих пор активно используется в качестве родного. Вода здесь потрясающая, а встречи с дельфинами вдоль паромного маршрута с материка не редкость. Мыс Клир наиболее популярен летом, когда сюда приезжают туристы, чтобы насладиться пляжем и прогуляться по одному из маршрутов, опоясывающих остров. С разных ракурсов открываются прекрасные виды на окружающие островки, включая скалу Фастнет с маяком в самой южной точке Ирландии. Здесь есть несколько отелей и ресторанов, где можно переночевать, но популярные достопримечательности, такие как козья ферма, где подают домашнее мороженое и сыр, обычно закрыты в межсезонье.

Как добраться: Паромы Cape Clear Ferries курсируют круглый год из Балтимора, поездка занимает около 1 часа. В межсезонье они ходят всего один-два раза в день.

3. Леванцо, Италия: для любителей исследовать бухты

Самый маленький из Эгадских островов, архипелага у западного побережья Сицилии, окружен пешеходными тропами, предлагающими на выбор прогулку по лесу на вершине скалы на западной стороне острова или прогулку вдоль плещущихся волн от порта до прекрасной бухты Кала-Минниола, небольшого скалистого пляжа с чистой водой всех оттенков синего. Одна из самых уникальных достопримечательностей Леванцо – пещера Генуэзских Гротта с наскальными рисунками, которым более 12 000 лет. Однако количество экскурсий сюда ограничено, билеты необходимо бронировать за 48 часов.

Как добраться: Компания Liberty Lines осуществляет рейсы на Эгадские острова на скоростных катерах из Трапани, а различные маршруты соединяют три острова: Фавиньяна, Мареттимо и Леванцо.

4. Острова Ильяс-Сьес, Испания: лучшее место для кемпинга в национальном парке

Эти острова, расположенные у побережья Галисии, являются частью одного из трех архипелагов, формирующих уникальный Национальный парк Атлантические острова. Хотя до одного из островов, Илья-де-Сан-Мартиньо, можно добраться только на каяке или частном катере, Илья-Монтеагудо и Илья-Фаро соединены мостом и одним из самых красивых пляжей Испании: сказочным Прайя-де-Родас с мелким белым песком.

Как добраться: Поездка на пароме Мар-де-Онс из Виго до главного острова займет 45 минут. Однако перед этим необходимо забронировать бесплатное разрешение на посещения парка на его официальном сайте. Чтобы осмотреть остров после того, как туристы разъедутся, можно забронировать минимум две ночи в кемпинге, где есть прокат палаток (с матрасами) и ресторан.

5. Телендос, Греция: лучшее место для отдыха без автомобилей со скалодромами

Этот остров в восточной части Греции, входящий в архипелаг Додеканес, еще 1,5 тысячи лет назад был соединен с островом Калимнос, но мощное землетрясение раскололо их. Разделенный менее чем милей водной преграды, он по-прежнему остается самостоятельным миром, с небольшой рыбацкой деревушкой у подножия горы Рахи, манящей скалолазов со всего мира. Благодаря своей невероятной геологической истории, Телендос также является прекрасным местом для любителей сноркелинга, где можно увидеть древние остатки затонувшего города Пота, разрушенного при образовании острова. Любители пеших прогулок смогут полюбоваться фантастическим закатом у часовни Святого Константина, пройдя 10-километровый маршрут вокруг острова.

Как добраться: С Калимноса нужно отправиться на пристань Миртис, чтобы забронировать водное такси до Телендоса. Поездка занимает около 10 минут, рейсы осуществляются примерно каждые полчаса, стоимость проезда составляет всего 3 евро в одну сторону.

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