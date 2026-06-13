Даже читать не умеют: зумеры пугают преподавателей университетов

Вместо того чтобы прочитать заданный текст, современные первокурсники просят ChatGPT кратко его пересказать.

Американские преподаватели колледжей все чаще выражают обеспокоенность низким уровнем подготовки студентов поколения Z (зумеры). Как пишет Libertatea, из школ выпускается все больше молодых людей, испытывающих серьезные трудности с чтением и восприятием даже относительно простых текстов. По мнению преподавателей, проблема уже настолько масштабна, что заставляет вузы пересматривать подходы к обучению и фактически снижать академические требования.

Преподаватель гуманитарных наук Университета Пеппердайн Джессика Гутен Уилсон рассказала изданию, что ситуация выходит далеко за пределы проблем с критическим мышлением. По ее словам, многие студенты испытывают трудности с самим процессом чтения.

Как отмечается в публикации, все больше студентов не могут прорабатывать обязательные тексты в объемах, которые еще недавно считались привычными для университетского образования. Преподаватели объясняют это не только недостатком заинтересованности, но и снижением концентрации и когнитивной выносливости. Уилсон признается, что иногда вынуждена читать материалы вслух во время занятий, поскольку не рассчитывает, что студенты ознакомились с ними заранее.

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Отдельной проблемой, пишет издание, стало активное использование искусственного интеллекта. Многие студенты полагаются на автоматически созданные пересказы больших текстов вместо полноценного чтения первоисточников.

"Сегодня, если дать им определенный объем чтения, они часто не знают, что с этим делать", – жалуется профессор теологии Университета Нотр-Дам Тимоти О’Мелли.

Приведенные в статье данные свидетельствуют, что проблема носит более широкий характер. Почти половина американцев не прочитала ни одной книги в течение 2025 года. Молодежь читает значительно меньше, чем предыдущие поколения.

Преподаватели считают, что корни проблемы следует искать еще в школе. По их словам, учеников все чаще приучают не к вдумчивому чтению, а к быстрому "сканированию" текстов в поисках ключевой информации. Из-за этого в университетах приходится менять методики преподавания. В то же время, как отмечает Уилсон, цель остается неизменной: обеспечить надлежащий уровень образования, хотя способы ее достижения требуют корректировки.

Публикация также обращает внимание на другую тревожную тенденцию. Более 1100 преподавателей математики и естественных наук из системы Университета Калифорнии призвали вернуть стандартизированные вступительные тесты SAT и ACT. Они утверждают, что все больше первокурсников имеют настолько серьезные пробелы в знаниях, что преподавателям приходится повторно объяснять материал уровня средней школы.

Эксперты предупреждают: если образовательная система не адаптируется к новым вызовам, последствиями могут стать дальнейшее падение академических стандартов, сокращение количества выпускников в точных науках и общее снижение уровня подготовки будущих специалистов.

Другие новости о современной молодежи

Как писал УНИАН, последние исследования показали, что у "зумеров" когнитивные способности ниже, чем у их родителей. Фактически, это первый случай в истории, когда целое поколение оказалось глупее своих предшественников.

По мнению нейробиолога Джареда Хорвата, современные гаджеты и онлайн-обучение нарушают процессы памяти, концентрации и глубокого усвоения знаний, что приводит к падению результатов в тестах.

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