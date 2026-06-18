Британские зумеры массово увлеклись досугом для пенсионеров, – СМИ

Привычка молодежи следовать вирусным трендам на этот раз оказалась на удивление положительной для всех.

В Великобритании стремительно растет популярность такого вида досуга, как наблюдение за птицами (бердвотчинг). Хотя раньше это было скорее хобби для пенсионеров, сегодня оно все больше превращается в увлечение для молодежи. Как пишет издание Mirror, бердвотчинг уже выходит далеко за пределы традиционного хобби любителей природы и превращается в по-настоящему массовый тренд.

Одним из символов этого увлечения стала утренняя программа BBC Radio 3 "Breakfast". Уже более года слушатели, включающие радио в 6:30 утра, вместо музыки или разговоров слышат пение птиц. Ведущий Том Маккини рассказал, что реакция аудитории превзошла все ожидания. По его словам, многие люди даже начали настраивать будильники так, чтобы проснуться специально под этот эфир.

Президент Королевского общества защиты птиц (RSPB) Амир Хан объясняет популярность таких звуков их положительным влиянием на человека. Он отмечает, что пение птиц помогает улучшить настроение и способствует выработке серотонина. По словам эксперта, стремление людей к контакту с природой имеет глубокие эволюционные корни и даже описывается научной "гипотезой биофилии".

Видео дня

Особенно заметным этот тренд стал среди представителей поколения Z (зумеров). Согласно исследованию аналитической компании Fifty5Blue, проведенному по заказу RSPB, количество британцев в возрасте от 16 до 29 лет, регулярно наблюдающих за птицами, выросло с 61 тысячи в 2018 году до более чем 700 тысяч сегодня. Это означает рост более чем на тысячу процентов.

Натуралист и писатель Джонатан Миллер-Макколл считает, что популярности этого хобби способствуют социальные сети и желание людей найти способ отвлечься от повседневного стресса.

В целом количество орнитологов-любителей в Великобритании уже превысило четыре миллиона человек. Для сравнения: в 2018 году их было около 2,7 миллиона. Значительный рост наблюдается и среди миллениалов, среди которых участие в этом хобби увеличилось на 216%.

Свою роль в популяризации этого увлечения играют и современные технологии. В частности, бесплатное приложение Merlin Bird ID способно определять вид птицы по пению примерно за три секунды. Кроме того, всё больше людей присоединяются к масштабным природоохранным акциям. Так, в январе более 650 тысяч британцев приняли участие в Big Garden Birdwatch – крупнейшем в мире учете дикой природы в садах.

Представительница природного заповедника Newport Wetlands Кирсти Линдси убеждена, что новое поколение не только обретает увлекательное хобби, но и начинает больше ценить окружающую среду. "Наблюдатели за птицами развивают более глубокое понимание природы и важности её защиты", – отмечает она.

Подобного мнения придерживается и консультант RSPB Молли Браун. Она подчеркивает, что сегодня наблюдение за птицами уже не воспринимается как устаревшее или нишевое занятие.

Поколение зумеров

Как писал УНИАН, американские преподаватели все чаще жалуются на низкий уровень подготовки студентов поколения Z, у которых возникают трудности с чтением даже простых текстов. Университеты вынуждены снижать академические требования и менять методики преподавания, ведь многие студенты не могут осваивать обязательные материалы и полагаются на пересказы, созданные искусственным интеллектом.

Также мы рассказывали, что поколение Z потребляет больше алкоголя, чем миллениалы в том же возрасте. Число тех, кто злоупотребляет алкоголем или пробует сильные наркотики, среди зумеров выросло втрое по сравнению с миллениалами.

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