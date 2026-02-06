Зумеры оказались глупее своих родителей – это первое подобное поколение в истории

Виной всему оказались современные технологии и онлайн-обучения.

Нынешнее поколение молодежи, известное как зумеры (рожденные с 1997 по 2012 год) стало первым в истории, чьи когнитивные способности оказались ниже, чем у родителей. Виной всему опять оказались современные технологии и онлайн-обучения, пишет Unilad.

По словам нейробиолога Джареда Хорвата, наблюдения за когнитивным развитием людей ведутся с 1800-х годов, и именно зумеры оказались первым поколением, набравшим меньше всего баллов по совокупности факторов – память, навыки чтения и счета, способность решать нестандартные задачи и общий уровень IQ.

Современные гаджеты, включая смартфоны, планшеты и компьютеры, оказывают негативное влияние на усвоение знаний: мозг человека не способен полноценно обучаться через короткие ролики или краткие тексты. Биологически мы запрограммированы на обучение через общение с другими людьми и глубокое изучение информации, а не через быстрые пересказы и поверхностное листание страниц.

Хорват отмечает, что несмотря на то, что зумеры проводят в школе больше времени, чем дети прошлых поколений, и получают больший объем информации, эффективность обучения падает. Использование экранных технологий нарушает процессы, необходимые для запоминания, концентрации и глубокого понимания материала.

В ходе тестов дети, которые использовали компьютер для учебы по 5 часов в день, показывали существенно худшие результаты, чем те, кто редко пользовался техникой на уроках или не делал этого никогда.

Нейробиолог считает, что проблему снижения когнитивных функций у населения можно решить, причем очень просто – по крайней мере ограничить доступ детей к смартфонам в раннем возрасте. А эксперты в сфере образования призывают внедрять строгие ограничения на использование техники в школах.

УНИАН рассказывал, что в начале 2026 года социальные сети неожиданно накрыла волна ностальгии: пользователи массово публикуют старые фото, видео и визуальные эффекты, которые были популярны в 2016 году.

Меж тем "зумеры" начали заменять музыкальные сервисы по типу Spotify старыми MP3-плеерами. Эти гаджеты ценят за отсутствие навязчивой рекламы и стабильный уровень звука.

