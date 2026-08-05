В CNN заявили, что у США практически исчерпаны запасы средств ПВО: Хегсет резко отреагировал

Хегсет заявил, что информация о якобы критическом сокращении запасов американских ракет не соответствует действительности, и обвинил СМИ в распространении фейков.

Министр обороны США Пит Хегсет опроверг сообщения американских СМИ о том, что вооруженные силы США якобы исчерпывают запасы ключевых ракет. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети X.

Хегсет отреагировал на сюжет телеканала CNN, в котором со ссылкой на источники утверждалось, что американские военные уже использовали около 80% запасов ракет для системы противоракетной обороны THAAD.

"Этот заголовок не соответствует действительности, CNN. Позор вам. Мы ещё недостаточно ненавидим фейковые новости", – написал глава Пентагона.

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Что предшествовало

Ранее CNN сообщал, что США израсходовали почти 80% перехватчиков THAAD, около половины ракет Patriot и значительную часть других высокоточных боеприпасов.

По данным нескольких источников издания, высокопоставленные американские военные руководители предупреждают, что запасы боеприпасов Пентагона "опасно низки". Значительные расходы ракет могли быть связаны с военными операциями США на Ближнем Востоке.

В то же время американские власти продолжают наращивать производство вооружений. Недавно армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на сумму до 58,6 млрд долларов на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Кроме того, в июле администрация президента Дональда Трампа обратилась к Конгрессу с запросом на выделение 87,6 млрд долларов на финансирование "неотложных нужд", большая часть которых связана с военной кампанией против Ирана.

Тогда постоянный представитель США при ООН Майк Волц заверил, что у Соединенных Штатов достаточно ресурсов для продолжения операций.

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