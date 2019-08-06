Facebook закрыл страницу мероприятия о «штурме Зоны 51» ради пришельцев

Автор страницы планирует организовать настоящий тематический фестиваль Area 51 в штате Невада.

Соцсеть Facebook удалила страницу шуточного мероприятия «Штурм Арены 51. Они не смогут остановить всех нас», на которую подписались более двух миллионов человек. В данный момент страница ивента недоступна.

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Как сообщает Cnet, Facebook, судя по всему, закрыла страницу 3 августа, объяснив это нарушением правил сообщества.

Создатель страницы Мэтью Робертс опубликовал скриншот с соответствующим уведомлением от администрации соцсети. По его словам, он не знает причин удаления страницы.

Отмечается, что ивент был создан как шутка, но теперь Робертс планирует организовать настоящий тематический фестиваль Area 51 в штате Невада 20 сентября.

Он рассказал, что создал в Facebook еще одну страницу, в этот раз уже для настоящего мероприятия, но эта страница также была закрыта соцсетью.

Напомним, шуточный ивент о штурме Зоны 51 был создан в июле и быстро стал мемом. Организаторы предлагали устроить массовый штурм засекреченной военной базы в штате Невада, где согласно конспирологическим теориям правительство США проводит опыты над инопланетянами и внеземными технологиями.

За месяц на «участие» в событии подписались более двух миллионов человек. Дошло до того, что ВВС США выпустили официальное заявление с призывом воздержаться от любых попыток попасть на режимный объект.

Существование «Зоны 51» власти США признали только в 2013 году, хотя до этого времени военная база часто упоминалась в различных фильмах и сериалах. Интерес людей к этому месту не угасает до сих пор.