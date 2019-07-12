Истина где-то рядом: более 400 тысяч человек "присоединились к штурму" засекреченной "Зоны 51" в США

В массовой культуре "Зона 51" воспринимается как место, где проводятся испытания инопланетных кораблей и хранятся тела пришельцев.

Более 400 тысяч подписчиков социальной сети Facebook присоединились к шуточному мероприятию «Штурмуем «Зону 51». Они не смогут остановить нас всех», которое якобы должно пройти 20 сентября 2019 года.

Организатором акции выступило сообщество Shitposting cuz im in shambles.

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Организаторы встречи предлагают собраться 20 сентября 2019 года в туристической точке неподалеку от предполагаемого месторасположения «Зоны 51» и дружно побежать к ней в надежде «увидеть инопланетян». Но то, что начиналось как шутка, внезапно вышло из-под контроля.

Стоит отметить, что «Зона 51» - засекреченная база военных США. В массовой культуре она воспринимается как место, где проводятся испытания инопланетных кораблей и хранятся тела пришельцев. В связи с этим «Зона 51» привлекает много внимания как среди сторонников конспирологических теорий, так и среди любителей.

Существование «Зоны 51» власти США признали только в 2013 году, хотя до этого времени военная база часто упоминалась в различных фильмах и сериалах. Интерес людей к этому месту не угасает до сих пор. Чтобы раскрыть все тайны «Зоны 51».

По словам авторов пранка, если встреча будет массовой, они получат больше шансов, что хоть кто-то из толпы выживет и сможет раскрыть миру тайны секретной военной базы.

Как сообщал УНИАН, американский военный летчик рассказал о встречах с НЛО. Пилот Военно-морских сил США наблюдал НЛО не только на родине, но и во время полетов над акваторией Средиземного моря.