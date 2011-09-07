УНИАН-Друзья в Фейсбуке: демократическая позиция в Украине может быть только проукраинской

Два дня назад журналистка Оксан Климончук открыла в Фейсбуке группу «УНИАН-Друзья», куда пригласила всех, “для кого свобода слова не пустой звук”. К группе приcоединились немало журналистов, представители пресс-служб, публицисты, блогеры, народные депутаты.

Нам интересно было узнать мнения по обсуждаемым темам от реальных лиц (а не анонимных комментаторов), которые читают нас и следят за информационным пространством страны. Я, в целом скептик социальных сетей, в первый раз искренне поверила в их полезность для себя лично.

Благодарим всех, кто отозвался и подружился с нами.

В первые дни после создания группы мы подняли такие темы. Должны ли украинские СМИ быть проукраинскими? Могут ли журналисты украинских бюро российских медиа «чувствовать» такие украинские темы, как Мазепа, Голодомор, Круты? Как действовать украинскому журналисту в условиях информационной войны, которую развернула РФ?

Проукраинская позиция в наших реалиях тождественна позиции демократической - с этим постом согласились все «друзья». Как и согласились с тем, что в условиях информвойны «нейтральная» позиция журналиста невозможна. На мое не очень категоричное замечание, - что, мол, когда против Украины ведется жесткая кампания, журналист должен порой выступать в роли «контрпропагандиста», - участница группы Леся Куровская ответила более радикальным постом. Она считает, «что проукраинские СМИ на происходящее должны ответить сплоченной, агрессивной проукраинской пропагандой. И делать это нужно осознанно и настойчиво. Если мы хотим что-то изменить».

Медиа-эксперт, редактор и журналист Виктор Коваленко считает, что «все бюро российских изданий в Украине чувствуют украинскую тематику иначе, чем весь цивилизованный мир. Главные критерии отбора журналистов в российские СМИ в Украине - их «непомаранчевость».

Большинство согласилось с этим тезисом, однако пресс-секретарь НАК «Нафтогаз» времен газового кризиса 2009 года Валентин Землянский упрекнул журналистов за неактивную контрпропагандистскую работу во время той газовой и информационной войны. По его мнению, пишущие журналисты еще пытались что-то писать, но информвойна была проиграна, поскольку не было мощной позиции телеканалов. Ответственность за это (по мнению Землянского) в одинаковой степени можно возлагать и на пресс-службы властных органов - Секретариата президента и Кабинета министров. Они ничего не сделали, чтобы организовать информационную кампанию на защиту Украины.

Поднимались также профессиональные темы, например - отношения между журналистами и пресс-секретарями. Некоторые участники группы считают, что журналист часто «перерождается», когда становится пресс-секретарем или политиком. Как говорил Шварц, чтобы стать чиновником нужно убить в себе рыцаря. Не знаю, как рыцаря, а вот журналиста точно нужно убить. Интересно, что один из наших друзей дал десятку лучших пресс-секретарей в бизнес-компаниях, но популярных пресс-секретарей политиков участники группы насчитали... ну, трех. Печальный вывод: бизнес умеет подбирать себе персонал лучше, чем политики.

Журналист Юрий Луканов высказался по этому поводу так: «Думаю, что объективно при наших реалиях пресс-секретарь, устраиваясь на работу в коррумпированную власть, сам приобретает черты этой власти. Если у человека есть хребет, то он это понимает и по крайней мере сохраняет свои человеческие качества. Если у человека нет хребта, то он начинает себя чувствовать богоизбранным, как многие временщики, начинает смотреть на общество, в том числе и на журналистов, сверху вниз. Он воспринимает журналистов как эдаких прислужников власти. В наших условиях пребывание журналиста во власти, в том числе в качестве пресс-секретаря, считается почему-то более престижным и весомым, чем работа просто журналиста. В частности, это отражается и на доходах. Власть имущие платят пресс-секретарям не только зарплату, но и доплаты в конверте».

Виктор Коваленко подытожил эту дискуссию таким постом: «Пресс-секретари и журналисты - две профессии, и у каждой разная цель. Когда будете писать материал, было бы целесообразно подчеркнуть эту мысль. Второй мыслью является необходимость выработки цивилизованных правил игры между сообществом пресс-секретарей и сообществом журналистов (через проф. объединения). А о "перерождении", "вырождении", "скурвлении" кого-то я бы не стал говорить».

Порой самый простой пост, бегло выраженное мнение, как это было с тезисом о «Свободе слова» на ICTV, где выступал Анатолий Грищенко, влечет целый букет смежных тем. Заговорили о журналистках и их мужьях-политиках, о том, морально ли унижать политика, которому ты обязан карьерой, и могут ли журналист и аналитик выступать адвокатами власти. Подытожил эту дискуссию Сергей Трегубенко: «Есть другой путь - нести нации общественные знания вне власти. Это сложно, это получает большое противодействие и со стороны власти, и со стороны СМИ, но это дает реальные результаты. С каждым днем украинцы меняются, хоть и медленно, но процесс их развития происходит».

Виктор Коваленко: «Согласен, с каждым днем украинцы меняются (то есть обретают опыт и, соответственно, мудрость и могут, опираясь на опыт, все разумнее принимать решение). Смотрю по себе - за 5 последних лет я больше знаю, больше понимаю. Поэтому, если государство Украина не будет уничтожено (любым путем), то "по любому" 27 млн. ее граждан (имеются в виду те, что с правом голоса на выборах) смогут давать все большее политическое качество».

Дискуссии продолжаются.

...Модератор группы Оксана Климончук напоминает: присоединиться к группе может каждый, кто уважает свободу слова.

Маша Мищенко