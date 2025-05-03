Блогерша демонстративно закатила глаза, понимая, что этот момент точно попадет на видео.

Скандальная украинская блогерша Анна Алхим разгневала пользователей сети поведением на праздновании крещения детей своей коллеги Стаси Макеевой. Шквал негативных комментариев инфлюенсерка спровоцировала реакцией на просьбу спеть любую песню на украинском языке.

Ведущий во время развлекательной программы попросил Алхим спеть любой трек, но есть условие - после должна быть на украинском.

"Ты должна спеть любой трек. Правило - это должно быть на украинском языке. Это не должен быть гимн Украины, даже если ты его знаешь. Сердючка может быть, например, или "Червона рута", - сказал ведущий.

На эту просьбу Алхим отреагировала недовольно. Блогерша показательно закатила глаза и возмущенно пробормотала несколько слов. Этот момент попал на видео.

Пользователи сети возмутились поведением Алхим, которая демонстративно игнорирует украинский, продолжая публично общаться на русском и слушать музыку артистов из РФ.

"Просто отвратительно",

"Главное, вышиванка выбита на руке",

"Дело не в том, что она не хочет говорить на украинском, а именно в ее отношении к украинскому. Посмотрите на эту реакцию",

"Это должны увидеть все. Сколько людей погибло",

- пишут возмущенные комментаторы.

Напомним, что ранее одиозная инфлюенсер Анна Алхим вместе с известным украинским актером Тарасом Цимбалюком отдыхали в компании друзей под песни российских исполнителей.

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