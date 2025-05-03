Пострадали десятки людей, среди них есть дети.

Во время масштабной атаки на Харьков поздно вечером в пятницу, 2 мая, Россия применила ударные беспилотники с термобарическими боевыми частями. Об этом сообщили в Харькоской областной прокуратуре.

"Такое вооружение создает мощную взрывную волну и высокотемпературное облако, что вызывает масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения. Его использование является особо опасным и может свидетельствовать об умышленном нарушении норм международного гуманитарного права", - акцентируется в сообщении.

Отмечается, что россияне использовали не менее 15 БпЛА, предварительно - типа "Герань-2". По состоянию на 09:30 3 мая известно о 51 пострадавшем мирном жителе, среди которых - двое девочек 11 и 16 лет. Люди получили травмы разной степени тяжести и острый шок.

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"Под обстрелами были четыре района города: Основянский, Слободской, Салтовский и Киевский. В городе вспыхнули многочисленные пожары. Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, учебные заведения, автомобили, предприятия, магазины", - добавили в прокуратуре.

Начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Атака России в ночь на 3 мая - что известно

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 3 мая Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М и 183 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов.

Отмечалось, что по состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 77 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 73 вражеских беспилотника-имитатора - локально потеряны (без негативных последствий).

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