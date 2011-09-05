В Фейсбуке появилась группа УНИАН-Друзья, для которой свобода слова – не пустой звук
17:10, 05 сентября 2011Политика
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СМИ в условиях информационных войн
В социальной сети «Фейсбук» появилась группа «УНИАН-Друзья». Об этом сообщила журналистка Оксана КЛИМОНЧУК, которая создала эту группу.
«Приглашаю в группу журналистов, пресс-секретарей, корреспондентов, блогеров, просто активных граждан, для которых свобода слова – не пустой звук и кому близки проблемы современной журналистики, - сказала О.КЛИМОНЧУК».
Темой для первого обсуждения модератор группы предложила проблемы патриотичности украинских СМИ в условиях информационных войн.
Наиболее интересные высказывания и мысли из обсуждения на Фейсбуке мы будем публиковать на веб-странице unian.net.
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