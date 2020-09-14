Эксперт также указал на проблемы, которые стоят сейчас перед Путиным.

Президент России Владимир Путин из-за внутренних проблем и ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального пока не будет идти на решительные шаги по "поглощению" Беларуси. В то же время кредит в 1,5 млрд долларов Путин предоставит Лукашенко для поддержки его режима внутри страны.

Такое мнение высказал российский политтехнолог Глеб Павловский в эфире канала "Украина 24".

"Сверхзадачей является поглощение Беларуси, но это длинные волны. Сейчас Путину бессмысленно договариваться о чем-то с Лукашенко. Ему нужно его поддержать, остатки его инфраструктуры силовой и управленческой убедить в том, что рано убегать от Лукашенко. Для этого надо дать денег", – сказал он.

Эксперт объяснил, почему Путину сейчас не до решительных шагов с Лукашенко.

"Путин сейчас, наверное, решает вопрос - дружеского или недружественного поглощения. Сейчас он вряд ли намерен сделать какой-то шаг. Все-таки он попал в много затруднительных положений с отравлением Навального, недовольством в сибирских регионах, чтобы сейчас вот так принимать что-то, устраивать белорусский эксцесс. Ведь он не может знать, как будут вести себя российские войска в Беларуси и белорусские в отношении них. Поэтому Путин не будет идти далеко. Он позвонил Макрону до встречи с Лукашенко, это был явный сигнал. Он не встретил Лукашенко, послал туда губернатора", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 сентября на встрече с Лукашенко в Сочи Путин анонсировал предоставление Беларуси 1,5 млрд долларов кредита.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

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Автор: Андрей Василюк