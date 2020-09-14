Путин заявил, что у РФ и Беларуси очень глубокая и устойчивая кооперация по целому ряду направлений и целого ряда отраслей.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности предоставить Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи.

«Совсем недавно с визитом в Беларуси был председатель правительства РФ (Михаил) Мишустин. Он провел серьезные большие переговоры, они были успешными по всем направлениям нашего взаимодействия, и в финансовой сфере договорились, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный в 1,5 млрд долларов», - сказал Путин.

По его словам, сейчас министры финансов ведут переговоры на профессиональном уровне.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. В качестве только одного из проектов президент России назвал проект по строительству атомной электростанции стоимостью в 10 млрд долларов.

Путин добавил, что у РФ и Беларуси очень глубокая и устойчивая кооперация по целому ряду направлений и целому ряду отраслей.

«Кстати говоря, коронавирус, он повлиял на наш торговый оборот, к сожалению, и это, собственно, естественно, так во всем мире происходит, в сторону понижения уровня товарооборота. Но в этой связи, я полагаю, нам нужно предпринять дополнительные усилия, чтобы не только восстановить прежний докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперед», - сказал Путин.

«У меня есть определенные предложения. Мне кажется, нужно и на уровне правительств, на уровне министерств, ведомств, ну и даже отдельных предприятий, предпринять дополнительные усилия и шаги для того, чтобы устранить имеющиеся проблемы и, как я уже сказал, создать условия для движения вперед», - добавил он.

Встреча Лукашенко с Путиным в Сочи

14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Сочи, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

Переговоры Лукашенко и Путина состоятся в формате "сам на сам". Лидеры стран рассмотрят ряд вопросов, в том числе «вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы».

Дружба Лукашенко и Путина на фоне протестов в Беларуси

После начала масштабных протестов в августе Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.

27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией, отметив, что в случае «падения» Беларуси следующей будет Россия.

Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

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Автор: Роман Цимбалюк