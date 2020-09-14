Президент России Владимир Путин заявил о готовности предоставить Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Сочи.
«Совсем недавно с визитом в Беларуси был председатель правительства РФ (Михаил) Мишустин. Он провел серьезные большие переговоры, они были успешными по всем направлениям нашего взаимодействия, и в финансовой сфере договорились, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный в 1,5 млрд долларов», - сказал Путин.
По его словам, сейчас министры финансов ведут переговоры на профессиональном уровне.
Кроме того, он подчеркнул, что Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. В качестве только одного из проектов президент России назвал проект по строительству атомной электростанции стоимостью в 10 млрд долларов.
Путин добавил, что у РФ и Беларуси очень глубокая и устойчивая кооперация по целому ряду направлений и целому ряду отраслей.
«Кстати говоря, коронавирус, он повлиял на наш торговый оборот, к сожалению, и это, собственно, естественно, так во всем мире происходит, в сторону понижения уровня товарооборота. Но в этой связи, я полагаю, нам нужно предпринять дополнительные усилия, чтобы не только восстановить прежний докризисный уровень товарооборота и экономических отношений, но и создать предпосылки для движения вперед», - сказал Путин.
«У меня есть определенные предложения. Мне кажется, нужно и на уровне правительств, на уровне министерств, ведомств, ну и даже отдельных предприятий, предпринять дополнительные усилия и шаги для того, чтобы устранить имеющиеся проблемы и, как я уже сказал, создать условия для движения вперед», - добавил он.
Встреча Лукашенко с Путиным в Сочи
- 14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко улетел в Сочи, где у него запланирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.
- Переговоры Лукашенко и Путина состоятся в формате "сам на сам". Лидеры стран рассмотрят ряд вопросов, в том числе «вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы».
Дружба Лукашенко и Путина на фоне протестов в Беларуси
- После начала масштабных протестов в августе Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин пообещал всестороннюю помощь по обеспечению безопасности страны.
- 27 августа Путин предположил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
- 8 сентября Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией, отметив, что в случае «падения» Беларуси следующей будет Россия.
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики снова жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.
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