Кроме Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страны Балтии вошли 29 человек.

Латвия, Литва и Эстония запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.

Читайте такжеЭстония вводит санкции против белорусских чиновников за фальсификацию на выборах и насилие над протестующими Санкции введены за фальсификацию выборов и за насилие на мирных протестах, говорится в сообщении МИД Латвии.

«Латвия запрещает въезд 30 белорусским гражданам, включая Александра Лукашенко. Они ответственны за фальсификацию на президентских выборах и жестокость против мирных демонстрантов в Беларуси, мы поддерживаем независимую и демократическую Беларусь и ее граждан», - написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

Также въезд запрещен главам МВД, Минюста, генпрокурору, представителям администрации президента, силовых структур и Центризбиркома.

Ситуация в Белоруси:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

В Евросоюзе заявили о непризнание результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применение насилия против протестующих.

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Автор: УНИАН