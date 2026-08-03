'К сожалению, мы никогда к ней не присоединимся': Залужный выступил с заявлением о вступлении в НАТО

Залужный считает, что НАТО останется в нынешнем виде и в течение следующих 12 лет, так же как и Украина, будет двигаться к достижению стандартов.

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный высказался о будущем евроатлантической интеграции во время встречи послов в Киеве, пишет Rzeczpospolita.

Издание сообщило, что Залужного попросили прокомментировать участие Украины в Объединенных экспедиционных силах (JEF), однако он начал свою речь с вопроса членства в НАТО.

"Я очень хорошо знаю НАТО. В течение примерно 12 лет я лично работал над тем, чтобы мы переняли стандарты Альянса, и каждый год слышал, что мы уже близки к вступлению в НАТО. К сожалению, мы никогда к ней не присоединимся", – заявил украинский посол в Великобритании.

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Залужный раскритиковал НАТО

Бывший главнокомандующий ВСУ утверждал, что одним из препятствий на пути Украины в НАТО является нынешняя модель функционирования организации, которая, по его мнению, не соответствует реалиям современной войны.

Издание добавило, что, по мнению Залужного, трудно присоединиться к структуре, которая до сих пор основана на решениях, принятых еще во времена Второй мировой войны, в то время как украинские вооруженные силы приобрели опыт ведения современного вооруженного конфликта.

Кроме того, он раскритиковал военные возможности Альянса, несмотря на потенциал его крупнейших членов, в частности Соединенных Штатов и Великобритании.

"Скорее всего, НАТО останется в нынешнем виде и проведет следующие 12 лет, так же как и Украина, на пути к стандартам, необходимым для достижения хотя бы половины уровня Российской Федерации", – высказал мнение Залужный.

В то же время экс-главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Украине нужны технологии, которыми в настоящее время обладают страны НАТО, в частности в сфере противоракетной обороны, космических возможностей и передовых военных систем.

Другие военные союзы вместо НАТО

Издание отметило, что, говоря о будущих гарантиях безопасности для Украины, посол указал на возможность развития других военных союзов. По его мнению, в будущем могут возникнуть новые структуры, в частности европейский блок безопасности.

"Украина присоединится к блокам и союзам, которые, вероятно, будут созданы. Скорее всего, речь пойдет о европейском военном блоке безопасности", – поделился он.

В статье указывается, что в качестве примера эффективного механизма сотрудничества Залужный привел Объединенные экспедиционные силы (JEF), в которые входят, в частности, Великобритания, страны Северной Европы и балтийские государства. Залужный отметил, что структуры командования JEF существуют уже с 2015 года, хотя все еще нуждаются в укреплении.

Он рассказал, что сожалеет о том, что Украина пока не работает над присоединением к этому формату.

"Однако JEF не является аналогом НАТО – у организации нет механизма совместной обороны и официальных союзнических обязательств между членами", – уточняет издание.

Украина и НАТО: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению американской блогерши Лор Лумер, если Россия захватит Украину, она перейдет к другим странам НАТО. Лумер не исключила вторжения страны-агрессора в Польшу. Также блогер прогнозирует, что в таком случае Китай нападет на Тайвань, а на Ближнем Востоке произойдет дестабилизация ситуации. Поэтому Лумер призвала американцев "мыслить шире".

Также мы писали, что журналисты в статье Newsweek предполагают, что президент Украины Владимир Зеленский уже понял, что ничего не добьётся, апеллируя к чувству справедливости или морали Трампа. Теперь Киев, возможно, сможет убедить Белый дом в том, что более тесное партнерство дает больше преимуществ, чем считалось ранее. Среди новых направлений сотрудничества называют масштабное соглашение по дронам, а также привлечение Украины к защите арабских государств Персидского залива в условиях иранской агрессии. Украине же, как и раньше, нужна поддержка США в закупке ракет для систем ПВО "Патриот".

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