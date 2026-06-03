Депутат Госдумы заявил о техническом превосходстве ВСУ, а затем оправдался за свой пост

В частности, в сообщении говорится, что продвижение российских войск "измеряется метрами и лесополосами".

В понедельник, 1 июня, в Telegram-канале депутата Госдумы от "Единой России" Андрея Гурулева появилось сообщение о ситуации на фронте, в котором он размышляет о "позиционном тупике" и технологическом преимуществе ВСУ, а также о топливном кризисе в аннексированном Россией Крыму, сообщает Meduza.

Издание рассказало, что, среди прочего, в посте говорится о том, что продвижение российских сил "измеряется метрами и лесополосами", а также анонсируется "масштабная мобилизация" осенью 2026 года.

Как утверждается в тексте, "принципиальное решение по этому поводу уже принято". Заканчивается публикация призывом "принимать решения и неукоснительно их выполнять".

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Вскоре после публикации Гурулев сообщил в мессенджере Max, что его Telegram-канал был "украден" и "тексты оттуда распространяют враги". Примечательно, что пост в Telegram пока не удалили.

По данным RTVI, Telegram-канал Гурулова взломали в конце мая. Мошенники от имени депутата писали личные сообщения, требуя срочно перевести криптовалюту.

Кроме того, в канале опубликовали пост о срочном сборе средств в криптовалюте якобы на дроны для ВДВ. Позже публикацию удалили. Как рассказал помощник депутата, доступ к каналу до сих пор не удалось восстановить.

Путин и война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Институт изучения войны предполагает, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, отказывается сокращать оборонные расходы, поскольку считает, что Россия способна добиться победы на фронте. В отчете аналитиков говорится, что Путин сопротивляется давлению по сокращению оборонных расходов и завершению войны против Украины, хотя чиновники и предупреждают о неустойчивой нагрузке на экономику. Аналитики подчеркивают, что такое решение Кремля может быть связано с искаженной оценкой ситуации на фронте. Предполагается, что это связано с преувеличенными заявлениями российского военного командования.

Также мы писали, что, по данным WP, на Путина в России усиливается давление по поводу завершения войны, поскольку наступление РФ на фронте зашло в тупик, финансы иссякают, а Украина наращивает свои дальнобойные удары. Издание утверждает, что именно поэтому Кремль все чаще угрожает атаковать Киев, а также обвиняет Европу в поддержке Украины. Как считают анонимные европейские чиновники, РФ пытается эскалировать агрессию именно из-за растущих трудностей внутри страны. Поэтому Москва пытается возобновить мирные переговоры с целью заключения соглашения на своих условиях.

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