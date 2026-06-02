Давление на Путина в вопросе завершения войны растет: WP оценил шансы на мир в Украине

Благодаря поддержке Украины РФ уже не в состоянии превзойти Киев по военным расходам, отмечают аналитики.

На фоне того, что РФ не удается достичь своих военных целей в Украине, Путин нуждается в выходе из ситуации. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что на Путина в России усиливается давление с целью завершения войны, поскольку наступление РФ на фронте зашло в тупик, финансы иссякают, а Украина наращивает свои дальнобойные удары. Из-за этого Кремль все чаще угрожает атаковать Киев, а также обвиняет Европу в поддержке Украины.

Как считают анонимные европейские чиновники, РФ пытается эскалировать агрессию именно из-за растущих трудностей внутри страны. Это, в частности, может свидетельствовать о попытке Москвы возобновить мирные переговоры с целью заключения соглашения на своих условиях.

Издание цитирует российского ученого Василия Кашина, который отмечает, что благодаря постоянной западной помощи Киеву Россия теперь не может превзойти Украину в расходах на военное оборудование и технологии. А мобилизационные усилия Украины оказываются достаточным противовесом более ограниченной системе призыва в России.

"Война продолжается между сравнительно равными противниками. Исторически такие войны лишь крайне редко приводили к полному уничтожению одной из сторон. Ликвидация антироссийского режима в принципе недостижима без полной военной оккупации всей страны в течение длительного периода. Для России это технически невозможно", – сказал он.

В публикации говорится, что хотя РФ и пытается представить свои удары по Киеву как акт мести за украинскую атаку, однако на самом деле это может быть попыткой Москвы вернуть себе инициативу в разгар летнего наступления, которое может оказаться сложнее, чем ожидалось. Причинами таких проблем на фронте авторы называют, в частности, увеличение количества ударов украинских БПЛА по российской логистике.

По мнению журналистов, Путин до сих пор может считать, что его армия способна захватить остальную часть Донецкой области "в течение нескольких месяцев". И в этом контексте он может планировать возобновление мирных переговоров. Впрочем, как отмечают эксперты, пока без дополнительных усилий армия РФ способна лишь на стагнацию.

Проблемой для России является и экономическая ситуация. Несмотря на резкий рост цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке, РФ увеличивает расходы на армию, забирая деньги у гражданского сектора. По мнению экономиста Немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клуге, значительный бюджетный дефицит будет накапливаться и в дальнейшем. И наиболее ощутимым это станет именно для региональных бюджетов.

Кроме того, РФ сталкивается с проблемой пополнения своих войск. Учитывая это, по прогнозам европейских чиновников, Москва может быть вынуждена объявить непопулярную мобилизацию после парламентских выборов в сентябре.

Однако другие чиновники склоняются к мнению, что Кремль скорее всего будет вынужден пойти на приостановку войны, чем на новую волну призыва.

"Причина, по которой они этого не сделали, и в дальнейшем останется причиной, по которой они этого не сделают. Россия, возможно, захочет приостановить операцию, поскольку она для нее не является устойчивой", – сказал один из чиновников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас открылось окно возможностей для переговоров с РФ. По его словам, это стало возможным на фоне того, что россияне начали терять инициативу на поле боя. Он призвал найти дипломатическое решение с РФ до начала этой зимы.

Между тем в РФ продолжают заявлять о договоренностях, достигнутых Путиным и Трампом во время личной встречи в прошлом году. В частности, помощник Путина Юрий Ушаков обвинил Украину в том, что она не идет на условия, достигнутые на этих переговорах, а также заявил, что Европа оказывает Киеву "больше упрямства" и "негатива".

