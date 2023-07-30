Пентагон уже занимается расследованием этого случая, у мужчины провели обыски.

Инженер военно-воздушной базы Арнольд в Теннесси украл оборудование и секретную информацию США касательно 17 военных объектов и правоохранительных органов.

Как пишет Forbes со ссылкой на ордер на обыск, который имеет в своем распоряжении, 48-летний мужчина забрал домой большое количество правительственных радиотехнических средств и носители информации с секретными данными. Стоимость оборудования составляет почти 90 тысяч долларов.

"Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили, что у него был "несанкционированный администраторский доступ" к технологиям радиосвязи, которые используются командованием воздушного образования и подготовки (AETC) на 17 военных объектах", - отмечает Forbes.

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Указывается, что AETC является одним из девяти "главных командований", определенных Пентагоном как "взаимосвязанные и дополняющие, обеспечивающие наступательные, оборонительные и вспомогательные элементы" штаба ВВС.

Во время обыска следователи обнаружили ноутбук с открытым программным обеспечением, содержащим "всю систему связи авиабазы Арнольд". Также инженер хранил у себя USB-накопители с файлами радиопрограмм правоохранительных органов.

По данным следствия, этот человек, возможно, имел доступ к коммуникациям ФБР и агентств штата Теннеси. Сейчас эту информацию проверяют следователи Бюро.

Утечка секретных документов в США

Как сообщал УНИАН, это уже третья утечка секретных документов США в этом году.

Так, в начале апреля в Сеть попали фотокопии документов Пентагона с грифом секретности. Их в течение месяцев сливал в Discord 21-летний военнослужащий американской Нацгвардии Джек Тейшейра.

Он не признал себя виновным ни по одному пункту обвинения. Следующее слушание по делу назначено на 9 августа. Тейшейре угрожает до 60 лет заключения

Недавно стало известно, что опечатка вызвала попадание секретных данных американских военных к веб-оператору Мали. Американский адмирал в отставке Майк Роджерс, руководивший Агентством нацбезопасности и киберкомандованием армии США, убежден, что постоянного доступа к даже несекретной информации достаточно, чтобы генерировать разведывательные данные.

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