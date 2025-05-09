Американский лидер отметил, что будет оставаться преданным обеспечению мира между Россией и Украиной.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал Украину и РФ к "безусловному прекращению огня" сроком на 30 дней.

"Переговоры с Россией и Украиной продолжаются. США призывают к, в идеале, 30-дневному безусловному прекращению огня. Надеемся, что приемлемый режим прекращения огня будет соблюден, и обе страны будут нести ответственность за соблюдение неприкосновенности этих прямых переговоров", – заявил он в соцсети Truth Social.

В то же время Трамп подчеркнул, что если такое перемирие не будет соблюдено, США и их партнеры введут дальнейшие санкции. Он отметил, что в этой войне еженедельно гибнут "тысячи молодых солдат", и все "должны хотеть, чтобы это прекратилось".

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"Я хочу, и Соединенные Штаты Америки также. Как президент, я буду оставаться преданным обеспечению мира между Россией и Украиной, вместе с европейцами, и это будет прочный мир! Это прекращение огня должно в конечном итоге привести к заключению мирного соглашения. Все это может быть сделано очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если мои услуги понадобятся", – добавил американский президент.

Война в Украине: другие заявления американского руководства

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, Россия не может рассчитывать, что получит территорию Украины, которую "еще даже не завоевала". Он также добавил, что если РФ не будет вести переговоры добросовестно, Америка из этого процесса выйдет.

Примечательно, что, по словам Вэнса, в Вашингтоне не желают распада Украины и хотят, чтобы наша страна оставалась суверенным государством.

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