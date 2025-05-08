Подробности будут сообщены позже.

Президент Украины Владимир Зеленский прямо сейчас проводит телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров. Подробности разговора будут сообщены позже.

"Президент Зеленский проводит телефонный разговор с президентом Трампом. О подробностях сообщим по его результатам", – заявил Никифоров.

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Украина и США: важные новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 мая, Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Соглашение предусматривает привлечение американского бизнеса к разработке украинских полезных ископаемых. "За" проголосовали 338 парламентариев.

Трамп высоко оценил, что Украина полностью ратифицировала соглашение о полезных ископаемых. Президент США анонсировал разговор с украинским коллегой Зеленским.

В то же время Зеленский, комментируя ратификацию соглашения парламентом, поблагодарил всех, кто над ним работал. По словам украинского президента, такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было. Он отметил, что речь идет о совместной инвестиционной работе с США на десятилетия.

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