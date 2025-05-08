Оккупанты применили против украинцев химическое вещество и так смогли их пленить.

Украинские спецназовцы на поле боя отбили с помощью дронов трех своих собратьев, которые попали в плен к россиянам во время выполнения задания.

Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, трое солдат подразделения "Артан Х", которое входит в спецподразделение ГУР "Артан", отправились на задание. В частности, украинские бойцы получили приказ осуществить диверсионно-разведывательный рейд к позициям 247-го десантно-штурмового полка российских оккупационных войск. Однако, добравшись до вражеских позиций, бойцы "Артана Х" столкнулись с группой противника и вступили в ближний бой: трое украинских штурмовиков против трех российских десантников.

"В бою московиты применили неизвестное химическое вещество. В результате отравления газом наши бойцы потеряли боеспособность и попали к оккупантам в плен. С открытой местности, где состоялся бой, враг начал отход в сторону подконтрольного им населенного пункта. Движение фиксировали аэроразведчики подразделений активных действий ГУР МО Украины", - рассказали разведчики.

По словам командира подразделения "Артан Х" с позывным Фаворит, в момент, когда российские десантники с пленными добрались до первого укрытия, врага прицельно атаковали FPV-дронами мастера из "Артана" и смежных подразделений. Таким образом, военные решили отбить своих собратьев - Кеца, Анубиса и Ключика.

"Фактически вырвали наших из лап врага прямо на поле боя. Сейчас все в приподнятом настроении. Такие эпические истории поднимают боевой дух. То, что сделали операторы дронов "Артана" и смежных подразделений Сил безопасности и обороны Украины, - высочайший уровень мастерства, просто ювелирная работа. За своих бьемся до конца. Оккупантов - уничтожаем", - сказал Фаворит.

Отмечается, что после филигранной ликвидации первого десантника Кеца воспользовался хаосом и паникой среди оккупантов.

Он рассказал: "Я дождался удачного момента и выскользнул, нашел укрытие в одном из разрушенных зданий и стал ждать, чем все закончится. Очень пекло в груди от газа, которым нас травили россияне. Когда налетели наши FPV - это было невероятное ощущение. Очень благодарен собратьям, что не оставили на произвол судьбы и фактически вырвали из плена".

Тем временем операторы ударных дронов уничтожили второго захватчика, третий россиянин заполз под старый грузовик, где его достали украинским FPV-дроном.

После ликвидации вражеской группы к двум бойцам "Артана Х" подлетел разведывательный дрон с инструкциями от командира для вывода с оккупированной территории. Третий штурмовик самостоятельно добрался до позиций подразделения через несколько часов, когда село солнце.

Освобожденные бойцы вернулись с трофейным оружием и важными данными. Сейчас они проходят лечение от ожогов, полученных из-за российских химикатов.

Другие операции спецназовцев

Как писал УНИАН, воины одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ во время проведения специальных действий в тылу врага заставили сдаться в плен шестерых российских солдат.

В маскировочных костюмах операторы ССО незаметно подошли к позиции врага, вражеская группа потеряла ориентацию после непродолжительного огневого контакта и спряталась в блиндаже. Затем воины ССО вплотную подошли к укрытию и заставили противника выбросить оружие и выползать по одному.

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