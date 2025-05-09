Брюс отметила, что речь идет об экономическом партнерстве между Украиной и США, которое "продлится поколениями".

Соглашение о полезных ископаемых, заключенное между Соединенными Штатами Америки и Украиной, не связано с переговорами о завершении войны. Такое заявление сделала во время пресс-брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

"Соглашение об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной – это отдельная динамика. Это то, что должно продолжаться и обеспечивать поступление денег в будущем для восстановления (Украины, – ред.) после окончания конфликта", – подчеркнула она.

Брюс также отметила, что речь идет об экономическом партнерстве между Украиной и США, которое "продлится поколениями, будет иметь значение для каждого украинца и усилит национальную безопасность их страны".

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"Однако опять же, этот механизм не связан с переговорами, с прекращением огня, с войной. Но когда речь идет о национальной безопасности и о том, кто является твоими друзьями, быть другом Соединенных Штатов – это то, что сделает вашу страну более защищенной и открывает будущее для людей", – сказала пресс-секретарь Госдепа.

Соглашение о полезных ископаемых

В начале мая 2025 года министр финансов США Скотт Бессент и министр экономики Украины Юлия Свириденко подписали соглашение о недрах между странами. Оно предусматривает создание Инвестиционного фонда по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции в украинское государство.

8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала это соглашение. "За" проголосовали 338 депутатов. Отмечалось, что ратификация документа создаст правовые основания для реализации соглашения между правительствами Украины и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

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