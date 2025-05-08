Важно, что область, исследованная людьми, значительно ограничена и сильно смещена в сторону определенных регионов.

Новое исследование показывает, как мало мы знаем о глубоководье. Согласно ему, люди наблюдали менее 0,001% глубоководного морского дна - площадь примерно размером с Род-Айленд.

Как пишет TIME, глубокое море относится к части океана ниже 200 метров, где свет начинает исчезать. Несмотря на то, что оно составляет более 90% морской среды Земли, большая часть глубоководных экосистем по-прежнему остается под вопросом для исследователей.

Но эта область имеет решающее значение для поддержания нашего климата, поглощая около 90% избыточного тепла и около 30% углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу в результате деятельности человека.

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"Если бы все это оставалось в атмосфере, это сделало бы жизнь на Земле практически невозможной", - говорит Кэти Крофф Белл, президент Ocean Discovery League, National Geographic Explorer и ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Science Advances.

Важно, что область, исследованная людьми, значительно ограничена и сильно смещена в сторону определенных регионов. Более 65% визуальных наблюдений проводились в радиусе 370 километров от трех стран: США, Японии и Новой Зеландии, что означает, что многие из наших предположений о глубоководье основаны на крошечном размере выборки. Белл сказала:

"Это как если бы мы делали все предположения о наземных экосистемах на основе наблюдений за 0,001% площади суши, что было бы равно площади суши Хьюстона, штат Техас".

Чтобы определить объем исследованного нами морского дна, команда использовала данные примерно 44 000 глубоководных погружений с наблюдениями, проведенными с 1958 года. 0,001% также включает предположения о количестве частных записей о погружениях, которые не публикуются публично.

Отмечается, что поскольку об этой экосистеме до сих пор известно так мало, многие эксперты опасаются, что глубоководная добыча может быть сопряжена со слишком большим риском для окружающей среды. Тридцать две страны призвали ввести мораторий на эту практику, и Белл надеется, что исследование покажет необходимость дальнейших исследований, прежде чем страны начнут добывающую - и потенциально непоправимую - практику добычи полезных ископаемых в глубоком море.

"Нам нужно знать, какое воздействие мы окажем на глубокое море, и восстановится ли глубокое море после этой деятельности? Это большой открытый вопрос прямо сейчас. Чего мы не хотим делать, так это наносить непоправимый вред глубокому океану. Поэтому нам действительно нужна эта базовая информация о глубоком море", - отметила Белл.

Изучение морского дна

Дивовижні кадри були зняті під час експедиції Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre і Inkfish в Антарктиді з грудня 2024 року по січень 2025 року.

На глибині 1000 метрів дистанційно керований апарат (ROV) команди виявив вид головоногих молюсків, відомий як Moratoothopsis longimana, примарно-білих кальмарів із довгими, елегантними щупальцями.

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