Американский президент уже ждет встречи с понтификом.

8 мая конклав в Ватикане избрал нового Папу Римского. Им впервые стал американец – кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

На избрание нового Папы Римского, который принял имя Лев XIV, отреагировал президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. На своей странице в соцсети Truth Social он отметил, что это "большая честь" для страны.

"Поздравляем кардинала Роберта Франциска Прево, который только что был избран Папой Римским. Это такая честь осознавать, что он является первым американским Папой. Какое волнение и какая большая честь для нашей страны. Я с нетерпением жду встречи с Папой Львом XIV. Это будет очень значимый момент", – говорится в заявлении Трампа.

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Избрание нового Папы Римского

Вечером 8 мая из дымохода Сикстинской капеллы ушел белый дом. Так кардиналы известили мир об избрании нового Папы Римского. Им стал 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он стал первым в истории понтификом из США.

Папа выбрал имя Лев XIV. Известно, что он родом из Чикаго, свободно владеет английским, испанским, итальянским, французским и португальским, читает на латыни и немецком. Прево имеет репутацию реформатора, миротворца и одновременно лояльного к традициям католицизма епископа.

В своей первой речи Папа Римский Лев XIV призвал построить мосты диалога для построения мира:

"Обращаюсь ко всем странам, ко всем народам: да будет между вами мир. Воскресший Христос принес мир для всех, он исходит от Бога, который всех нас любит безусловной любовью. Мы слышим отважный голос Папы Франциска, который благословил Рим и весь мир", – сказал он.

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