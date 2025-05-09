Денис Пономаренко

Носить наушники 24/7 – все равно, что прицепить микроволновку к мозгу, считает Пол Саладино.

iPhone и AirPods подрывают мужское здоровье и негативно сказываются на размножении – так считает известный доктор Пол Саладино, разместив в X соответствующее видео.

Дело в том, что устройства работают на Bluetooth с радиочастотным электромагнитным излучением. Доктор ссылается на сотни исследований, в которых говорится о потенциально вредном влиянии подобных устройств на структуру ДНК и подвижность сперматозоидов.

Саладино убежден, что привычка носить наушники, не переставая – все равно, что "прицепить микроволновку к мозгу."

Видео дня

"То же самое со смартфоном – постоянное ношение их в карманах может вредить мужскому здоровью", – подытожил врач.

Сейчас наушники проходят тесты безопасности. Примечательно, что ранее AirPods Pro 2 получили сертификат слухового аппарата в США. Это первый случай, когда FDA разрешил использовать наушники как слуховой аппарат без необходимости в рецепте от врача.

Напомним, осенью 2024 года Apple обновила AirPods 4. Впервые в базовой линейке наушники доступны в двух версиях – с шумоподавлением и без. Правда, со временем выяснилось, что шумоподавление в AirPods 4 в два раза хуже, чем в "Прошках".

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Меж тем компания Apple активно работает над новым поколением AirPods, которые будут не просто наушниками, а полноценным устройством с "умным зрением" благодаря встроенным ИК-камерами.

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