Если Украина не вернет все свои территории, положения сделки будут считаться навязанными силой, а это нарушает международное право.

Любой мирный договор Украины с Россией, который не будет предусматривать полного восстановления украинского суверенитета над всей конституционной территорией, будет по своей сути незаконным и впоследствии его можно будет легко оспорить. Об этом на страницах Foreign Policy пишет профессор права в Университете Темпл и редактор "Оксфордского руководства по международным договорам" Дункан Холлис.

Он ссылается на на Венскую конвенцию о праве международных договоров от 1980 года. Ее подписали, а значит обязаны выполнять 116 государств мира, включая Россию и Украину. США не подписали конвенцию, но на практике признают большинство ее положений.

"Договор не имеет юридической силы, если его заключение было достигнуто путем угрозы силой или применения силы в нарушение принципов международного права, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций", – гласит статья 52 этой конвенции.

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Холлис подчеркивает, что существовавшее до Второй мировой войны международное право позволяло государствам военной силой принуждать других к заключению международных договоров. Однако Устав ООН, разработанный под руководством США в качестве реакции на Вторую мировую войну, коренным образом изменил эту ситуацию.

Этот устав запрещает применение силы, за исключением случаев самообороны или с санкции Совета Безопасности ООН. Идея заключалась именно в том, чтобы не допустить в будущем ничего, подобного печально известному Мюнхенскому соглашению 1938 года, когда Великобритания, Франция и Италия отдали нацистской Германии часть Чехословакии.

В прошлом Международный Суд уже признал статью 52 как норму международного обычного права, имеющую обязательную силу для всех государств.

Поскольку российская агрессия против Украины ни в каком виде не может быть признана международными инстанциями как самооборона, эта война является незаконной с точки зрения международного права.

В таких обстоятельствах, даже если Украина в том или ином виде согласится на территориальные уступки, они будут рассматриваться как результат, достигнутый незаконным применением силы. И это делает мирный договор юридически недействительным.

Юрист считает, что по этим причинам ни одна из сторон не сможет применить санкции или другие контрмеры против другой стороны в случае нарушения условий договора. Вместо длительного мира это приведет к опасной нестабильности, поскольку как Украина, так и Россия могут просто заявить о недействительности соглашения. Третьи страны также будут вправе отказаться признать соглашение.

Единственный реальный вариант придать законную силу мирному договору Украины и РФ – это ратифицировать его через Совет Безопасности ООН. Такой прецедент уже был в 1999 году, когда нужно было положить конец войне в Косово, и в 2000 году после войны между Эфиопией и Эритреей.

Однако этот сценарий означает, что свое согласие должны дать все страны Совбеза ООН, включая Великобританию, Францию и Китай.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, Россия и Китай сегодня сделали совместное заявление, в котором потребовали устранения "первопричин" войны в Украине. Что это за первопричины, они не уточнили, однако выглядит очевидным, что речь идет о существовании Украины как суверенного независимого государства.

Также мы рассказывали, что США, не добившись от России согласия на 30-дневное перемирие в Украине, не стали вводить санкции, а просто предложили начать мирные переговоры в тех условиях, которые есть сейчас.

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