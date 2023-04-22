Журналисты издания отметили, что похоже "первая утечка произошла менее чем через 48 часов после вторжения России в Украину".

Издание New York Times выяснило, что первые секретные документы о войне РФ против Украины начали появляться в сети намного раньше, чем считалось. Первые данные были опубликованы фигурнатом дела об утечке документов Пентагона Джеком Тейшерой более года назад в группе в соцсети Discord.

Издание указало, что служащий ВВС Национальной гвардии США начал публиковать их еще в феврале 2022 года. Издание пришло к такому выводу на основании расследования истории онлайн-публикаций в Discord.

При этом, согласно официальному обвинению, власти предполагают, что Тейшейра начал выкладывать материалы с грифом "секретно" и "совершенно секретно" на несколько месяцев позже.

Видео дня

Среди выложенных в той группе данных, по утверждению издания, есть подробности о российских и украинских потерях, о работе спецслужб РФ и данные о помощи, предоставляемой Украине. При этом Тейшейра утверждал, что информацию он получил из секретных материалов АНБ и ЦРУ.

Цепочка доказательств, собранных NYT, связывает сообщения, содержащие конфиденциальную информацию, с Джеком Тейшейрой. Человек, рассекретивший информацию, сказал, что он работал в разведывательном подразделении ВВС США. Детали на видео и фотографиях, размещенные пользователем, совпали с изображениями, опубликованными родственникам Тейшейры из Норт-Дайтона, штат Массачусетс.

Журналисты издания отметили, что похоже "первая утечка произошла менее чем через 48 часов после вторжения России в Украину".

Некоторые из опубликованных разведданных предсказывали развитие войны. 27 марта 2022 года Тейшейра выложил информацию об отводе российских войск от Киева. Эту информацию, по его словам, он якобы нашел "на сайте АНБ".

"Немного важных новостей, - написал он тогдаю - Может быть запланирован отвод войск к западу от Киева".

А через два дня российские власти объявили об отводе своих военных из Киевской области.

Кроме того, Тейшейра также сообщал о приоритетах Украины и деятельности российских спецслужб.

Издание заключило, что Тейшейра продолжал сливать секретную информацию вплоть до прошлого месяца.

Утечка секретных документов Пентагона

В начале апреля в сеть "слили" документы с секретными данными Пентагона, в том числе о войне РФ против Украины. В Совете нацбезопасности Белого дома говорится, что обнародованные в сети документы представляют собой неполные снимки.

Через несколько дней ФБР арестовало военнослужащего разведки Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру по подозрению в незаконном копировании и передаче секретных данных.

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