Сейчас нельзя возле Харькова развернуть Patriot, так как противник его уничтожит.

Восстановление позиций ВСУ возле Липцев указывает на хорошую динамику продвижения Сил обороны Украины, но для обеспечения безопасности жителей Харькова, которые постоянно подвергаются атакам со стороны российских оккупантов, необходима буферная зона на российской территории. Такое мнение "Фабрике новин" высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Если выдавить россиян, допустим, с Липцев в сторону границы, это не решит проблему Харькова. Разница там 5-7 км. Все равно до Харькова доставать будут. Для того чтобы обезопасить Харьков, надо заходить на территорию Белгородской области, в сторону Белгорода, понятно это в сторону Липцев, только на север… На глубину примерно операции, которая была проведена в Курской области в сентябре прошлого года, то есть на глубину до 30 км", - сказал Свитан.

Он уточнил, что, зайдя примерно на три десятка километров в глубину Белгородской области РФ, нужно удерживать эту территорию в качестве зоны безопасности - буферный зоны. Как добавил эксперт, желательно, чтобы это было физическое присутствие ВСУ, но допустим и серьезный огневой контроль. Если удастся создать соответствующую зону, отодвинуть от Харькова оккупантов на достаточное расстояние, это позволит в районе областного центра расположить "серьезную ПВО", например, Patriot.

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"Сейчас Patriot развернуть там нельзя, россияне "выщелкают" его "Ланцетами", - пояснил Свитан.

В то же время, он подчеркнул, что ВСУ показывают хорошую динамику продвижения в данном направлении, и в случае выполнения вышеназванной операции, это дает надежду харьковчанам надеяться на определенную безопасность.

Продвижение ВСУ в Липцах

Как писал УНИАН, аналитический проект DeepState сообщил, что Силы обороны восстановили позиции возле Липцев Харьковской области - бойцы 13 бригады НГУ "Хартия" освободили лесной массив к северу от поселка.

Общая площадь деоккупированной территории превышает 2 миллиона квадратных метров (более 200 гектаров). Бои за эту территорию продолжались пять с половиной месяцев - с ноября 2024 года. За это время оккупанты потеряли погибшими и ранеными почти 1500 солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.

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