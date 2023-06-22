Адвокаты уверяют, что молодой человек, сливший секреты США, не представляет угрозы для безопасности страны.

Военнослужащий американской Нацгвардии Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке секретных военных документов Пентагона весной этого года, отказался признать вину в ходе первого судебного заседания. Об этом пишет CNN.

Ранее 21-летнему Тейшейре было предъявлено обвинение по нескольким пунктам в связи с умышленным незаконным хранением и передачей секретной военной информации. Как считается, именно он публиковал секретные документы Пентагона в социальной сети Discord. Среди прочего документы содержали подробные разведывательные данные о союзниках и противниках США, в том числе о ситуации с войной в Украине.

По данным прокуратуры, Тейшейра, служивший в разведывательном отделе одного из подразделений Национальной гвардии Массачусетса, начал публиковать секретные сведения в Интернете в декабре 2022 года, а фотографии самих документов — в январе 2023.

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По должности Тейшейра имел допуск к секретной информации, но, как выяснилось в ходе следствия, ранее начальство неоднократно ловило его на неправомерном обращении с секретными разведданными и требовало прекратить нарушения.

На судебном заседании адвокаты Тейшейры заявили, будто их клиент не ожидал, что опубликованная им в Discord секретная информация разойдется по Интернету. Также они обвинили прокуратуру в преувеличении опасности, которую Тейшейра представляет для национальной безопасности США.

Сам Тейшейра не признал себя виновным ни по одному пункту обвинения. Следующее слушание по делу назначено на 9 августа.

Скандал со сливом документов Пентагона – что известно

В начале апреля газета The New York Times обратила внимание, что по Интернету расходятся фотокопии секретных документов Пентагона. Сначала это были документы, касающиеся войны в Украине, но позднее появились документы с разведданными США и о других странах.

Украинские власти заявили, что основная масса этих документов является просто "статистическим анализом поставок, возможных оперативно-тактических замыслов", а часть является просто "фиктивной информацией". Также заявлялось, что распространение документов является российской ИПСО.

Спустя несколько дней после начала скандала американские спецслужбы задержали военнослужащего американской Нацгвардии 21-летнего Джека Тейшейру. Как считается, именно он слил в сеть огромный массив секретной документации, к которой имел доступ. Секретными данными он делился со своими онлайн-друзьями на закрытом сервере, но в итоге кто-то из друзей опубликовал эти документы в открытом доступе.

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