Сегодня католический мир получил 267-го Папу Римского.

Несколько часов назад конклав кардиналов в Ватикане избрал нового Папу Римского - главу католической церкви и духовного лидера всех католиков. Это первый Папа Римский, рожденный в США. Но это не все, что о нем известно.

Биография нового Папы Римского

Согласно информации в открытых источниках, Роберт Фрэнсис Прево (именно так его зовут по паспорту) родился 14 сентября 1955 года в Чикаго. Он имеет итальянские, французские и испанские корни.

Получил степень бакалавра по математике в Университете Вилланова, позже изучал богословие в Католическом теологическом союзе в Чикаго, а также в Риме - в Папском университете святого Фомы Аквинского.

Видео дня

Свободно владеет английским, испанским, итальянским, французским и португальским, читает на латыни и немецком.

Прево вступил в орден августинцев в 1977 году и был рукоположен в священники в 1982-м. В течение 13 лет служил в Перу как миссионер. В 2001 году стал генеральным настоятелем ордена, а с 2015-го - епископом Чиклайо (Перу).

В 2023 году Папа Франциск сделал его кардиналом и назначил префектом Дикастерии по делам епископов, что сделало его одним из самых влиятельных деятелей Римской курии.

Роберт Фрэнсис Прево критиковал массовые депортации мигрантов обратно в Латинскую Америку, устроенные новым президентом США Дональдом Трампом, а в феврале этого года ответил в соцсети X непосредственно вице-президенту Джей Ди Вэнсу, который пытался оправдать эту политику.

"Джей Ди Вэнс ошибается: Иисус не просит нас оценивать нашу любовь к другим", - сказал тогда будущий понтифик.

Ватиканские обозреватели отмечают, что Прево имеет репутацию реформатора, миротворца и одновременно лояльного к традициям католицизма епископа. Ожидается, что новый понтифик сосредоточится на реформах управления Церковью, преодолении внутренних расколов, вопросах социальной справедливости и дипломатической роли Ватикана в условиях глобальных кризисов - в частности войны в Украине и конфликтов в Судане и на Ближнем Востоке.

Почему новый Папа выбрал себе имя Лев XIV

Имя, которое при восхождении на Святой Престол выбирает себе каждый новый Папа, имеет глубокое символическое значение.

Имя Лев является одним из старейших в списке папских имен - его носил, в частности, Папа Лев I Великий (440-461 гг.), который считается одним из самых влиятельных понтификов ранней Церкви. Он защищал Рим от гуннов и был первым Папой, названным "Великим".

Символ льва в христианстве часто ассоциируется с мужеством, духовной властью, а также с евангелистом Марком. Выбрав это имя, Папа Лев XIV мог стремиться подчеркнуть лидерство в сложные времена, ответственность за защиту Церкви и моральной истины.

Также это может быть отсылка к Папе Льву XIII (1878-1903 гг.), последнему носителю имени Лев среди Пап. Он был известен как "интеллектуальный" понтифик, сочетавший традицию с открытостью к современному миру. Он издал знаменитую энциклику Rerum Novarum, которая положила начало современному социальному учению Церкви. Лев XIV может стремиться продолжить социальную доктрину и роль Церкви в решении проблем неравенства, конфликтов и экологического кризиса.

Итак, имя "Лев" - это сигнал решимости, духовной силы и уважения к истории, с потенциальным намеком на социальную активность Церкви.

Вас также могут заинтересовать новости: