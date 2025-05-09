Канцлер сказал, что его страна могла бы "продолжить оказывать очень сильную поддержку украинской армии".

Новоназначенный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вопрос отправки немецких военных в Украину сейчас даже не стоит на повестке дня.

"Мы еще очень далеки от прекращения огня, и еще дальше – от мирного соглашения", – подчеркнул Мерц в интервью Die Welt.

По его словам, Германия может сделать другой вклад в безопасность Украины. В частности, страна могла бы "продолжить оказывать очень сильную поддержку украинской армии, поставлять ей вооружение с помощью США в рамках совместных европейских усилий".

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Канцлер также добавил, что есть ряд возможностей для обеспечения того, чтобы "соглашение о прекращении огня было надежно закреплено и чтобы дальнейшее мирное соглашение действительно соблюдалось".

Германия и Украина: последние новости

На днях Германия выделила новый пакет военной помощи Украине. Туда вошли, в частности, почти 40 тысяч снарядов для САУ Gepard. Также страна передала боеприпасы для танков Leopard-2, для систем ПВО IRIS-T, артиллерийские снаряды калибра 122 и 155 мм и тому подобное.

Ранее же Фридрих Мерц заявил, что Украина может положиться на новое правительство страны в вопросе передачи крылатых ракет Taurus.

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