По его словам, CША выйдут из переговоров по Украине, если Россия не будет вести их добросовестно.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что позиция США заключается в нежелании распада Украины. Об этом он заявил в эфире Fox News.

"Наша позиция такова, что мы не хотим распада Украины. Мы, очевидно, хотим, чтобы Украина оставалась суверенным государством. Но Россия не может рассчитывать на то, что ей дадут территорию, которую она еще даже не завоевала. И это одна из вещей, которые они заложили в тот первоначальный мирный план", - отметил Вэнс.

Кроме того, вице-президент США подчеркнул готовность Вашингтона выйти из переговорного процесса по Украине, если будет установлено недобросовестное поведение со стороны России.

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"Мы знали, что россияне будут просить больше, чем мы можем предложить... Меня бы беспокоило, если бы мы пришли к выводу, что россияне ведут переговоры недобросовестно. И если это произойдет, да, мы выйдем из переговоров", - заявил Венс.

Он также выразил мнение, что желание Украины по прекращению огня может быть связано со сложной ситуацией на фронте.

"Мы можем только привести этих ребят в колодец, мы не можем заставить их пить", - сказал политик.

Вэнс добавил, что США "продолжать работать, пока не поймут, что дальнейший прогресс невозможен".

"Нам нужно попытаться сблизить позиции сторон, чтобы добиться прочного мира. Пока мы к этому не пришли", - отметил вице-президент США.

Переговоры по Украине - позиция США

Президент США Дональд Трамп сказал, что Китай может посодействовать в достижении мира между Украиной и Россией.

"Если мы сможем прекратить боевые действия, это будет большим достижением. Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки к этому", - добавил он.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлол заявил, что Украина согласилась на всеобъемлющее перемирие с Россией, предложенное США. Он отметил, что Украина согласилась на прекращение огня с множеством условий, некоторые из которых Киеву не нравятся. Зато Россия фактически отклонила инициативу США.

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