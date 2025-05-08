Эти простые приемы помогут добиться наилучшего результата.

Персональный шеф-повар Рэйчел Уолдер раскрыла свой особенный трюк, который поможет сделать каждый омлет пышнее и вкуснее, пишет express.co.uk.

"Для многих омлет - это блюдо "на скорую руку", когда хочется чего-то простого и быстрого. Но если вы задаетесь вопросом, почему ваши омлеты не выглядят как на страницах кулинарных книг, то этот небольшой прием может все изменить", - говорится в публикации.

По словам шеф-повара, "секрет" идеальной пышности омлета - это отделить белки от желтков и взбить белки до густой, почти устойчивой пены.

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"Эта маленькая хитрость придает омлету легкую, воздушную текстуру", - говорится в статье.

Рэйчел подчеркнула, что при разделении "абсолютно недопустимо попадание даже капли желтка в белок, иначе белки никогда не взобьются до нужных пиков". Она добавила, что, если избежать этого не удалось, то яйца все еще можно использовать - просто получится менее пышный омлет или обычная яичница.

Во время готовки взбитые желтки аккуратно вмешиваются в воздушные белки, а затем смесь отправляется на сковороду.

Как улучшить вкус омлета - еще один трюк

Повар и основательница блога The Taste of Kosher, Элизабет посоветовала вместо молока в омлет добавлять ложку майонеза:

"Яичница с майонезом - это одна из тех вещей, о которых вы даже не подозревали, но как только попробуете - поймете, чего вам не хватало всю жизнь. Майонез - это очень простой способ сделать яйца более насыщенными и пышными".

Напомним, ранее УНИАН писал, как жарить яичницу без масла.

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