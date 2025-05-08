В частности, американский президент поинтересовался ситуацией на поле боя.

Вечером 8 мая президент Украины Владимир Зеленский провел "хороший разговор" с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале.

"Поздравили наши народы с днем победы в Европе – победы над нацизмом. Приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве – по-настоящему исторического документа, который открывает много новых возможностей для сотрудничества. Обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть сделаны", – рассказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, Трамп поинтересовался ситуацией на фронте. Украинский президент также подчеркнул, что наша страна готова к 30-дневному прекращению огня "хоть с сегодняшнего дня".

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"Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня. Президент Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня. Мы согласовали дальнейшие контакты", – констатировал Владимир Зеленский.

Война в Украине и США: это стоит знать

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что в Вашингтоне не желают распада Украины. По его словам, Штаты хотят, чтобы Украина оставалась суверенным государством.

При этом Вэнс подчеркнул, что Россия не может рассчитывать на то, что ей отдадут "территорию, которую она еще даже не завоевала". В то же время американский политик отметил, что США выйдут из переговоров по Украине, если РФ не будет вести их добросовестно.

Стоит отметить, что 8 мая Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о недрах, подписанное с США в начале мая. "За" проголосовали 338 депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что речь идет о сотрудничестве с США на десятилетия.

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