Ожидается, что новые ограничения будут "кусачими" для России.

Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел планирует одобрить 17-й пакет санкций против России 20 мая. Новые ограничения должны стать "кусачими" для страны-агрессора, которая продолжает вести войну против Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС Кас Каллас сказала на пресс-конференции по итогам неформального заседания глава МИД стран-членов ЕС в Варшаве.

Как отметила Каллас, очевидно, что Россия не демонстрирует никаких признаков относительно желания мира.

Видео дня

"Мы должны больше оказывать давление на Россию, чтобы Россия также захотела бы мира. Как вы знаете, Украина уже согласилась на безусловное прекращение огня более 50 дней назад. И мы также должны поддержать Украину, чтобы они могли себя защищать", - отметила Каллас.

При этом, по ее словам, в Евросоюзе ради мира прилагают усилия, и в частности, ведется работа над подготовкой 17-го пакета санкций, который, "надеемся, мы будем готовы принять на следующем заседании Совета по иностранным делам".

Также верховная представительница ЕС отметила, что недавно была представлена дорожная карта, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей. Часть этого плана предусматривает пути борьбы с теневым флотом РФ, потому что благодаря ему Россия получает финансирование для ведения войны.

Отдельно Каллас сообщила дату, когда планируется одобрение нового пакета санкций против РФ. Верховный представитель ЕС подчеркнула:

"Мы настроены одобрить их на заседании Совета по иностранным делам, которое состоится 20 мая".

При этом, у нее уточнили, какие именно ограничения будет предусматривать новый санкционный пакет.

По ее словам, в нем будет много элементов, но поскольку санкции еще не согласованы, то нельзя о них говорить как о свершившемся факте.

В свою очередь, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, поскольку Россия "так стремится отменить санкции, они должны быть кусачими".

Каллас согласилась, что новые санкции будут "кусачими".

Санкции против РФ

Как сообщал УНИАН, в апреле Каллас рассказала, что в 17-м пакете санкций будут предусмотрены ограничения против российского теневого флота и различные другие элементы.

По данным Bloomberg, в ЕС планируют усилить ограничения против российского "теневого нефтяного флота", и в частности, в санкционный список предлагают добавить 150 кораблей. Также санкции введут против 60 физических и юридических лиц.

Как известно, Москва использует "теневой флот" старых и иногда незастрахованных судов, чтобы обойти санкции и ценовые ограничения, установленные ЕС и его союзниками.

В 16-м пакете санкций, принятом 24 февраля, санкции были введены против 74 судов из третьих стран. Всего под санкции уже попало 153 судна.

Вас также могут заинтересовать новости: