Президент Украины пожелал ему мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении его высокой миссии.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Льва XIV с избранием на престол святого Петра и началом понтификата.

"Украина высоко ценит последовательную позицию Святого Престола по соблюдению международного права, осуждение военной агрессии РФ против Украины и защиты прав невинных гражданских лиц. В этот решающий для нашей страны момент надеемся на дальнейшую моральную и духовную поддержку со стороны Ватикана усилий Украины, направленных на восстановление справедливости и достижения прочного мира", - написал он в своем канале.

Президент Украины также пожелал ему мудрости, вдохновения, духовных и физических сил в выполнении его высокой миссии.

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Выборы Папы Римского

Новым Папой Римским стал Кардинал Прево из США: он взял себе имя Лев XIV. В своей первой речи он призвал людей "быть единым народом" и отметил, что слабый голос папы Франциска в последние дни его жизни все еще был слышен в мире. Понтифик пожелал, чтобы люди наводили мосты и поблагодарил всех кардиналов, которые его избрали.

Ватиканские обозреватели отмечают, что Прево имеет репутацию реформатора, миротворца и одновременно лояльного к традициям католицизма епископа. Ожидается, что новый понтифик сосредоточится на реформах управления Церковью, преодолении внутренних расколов, вопросах социальной справедливости и дипломатической роли Ватикана в условиях глобальных кризисов - в частности войны в Украине и конфликтов в Судане и на Ближнем Востоке.

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