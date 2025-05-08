Такого перспективного экономического соглашения между Украиной и Америкой еще не было, заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто готовил и поддержал соглашение Украины с США об экономическом партнерстве.

"Спасибо всем 338 депутатам, которые проголосовали за соглашение. Рассчитываю, что текст ратификационного закона в ближайшее время поступит из Верховной Рады в мой Офис. Юридические процедуры будут завершены, и сможем начать создание фонда. Такого перспективного экономического соглашения в отношениях между Украиной и Америкой еще не было. Это совместная инвестиционная работа с США на десятилетия", - написал Зеленский.

Он добавил, что это соглашение станет сильной основой для безопасности взаимодействия, а в перспективе десятилетий оно даст возможность для Украины и Америки увеличить взаимовыгодное экономическое сотрудничество, развить промышленность в двух странах и рабочие места, а также обеспечить технологическое развитие.

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"Как мы и договаривались с президентом Трампом, соглашение открывает новую страницу отношений между Украиной и Соединенными Штатами", - добавил Зеленский.

Соглашение об экономическом партнерстве с США: что известно

Накануне Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение о полезных ископаемых с США. Первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко, комментируя соглашение, отметила, что в рамках соглашения собственность и контроль за недрами остается за Украиной.

На ратификацию соглашения в Украине отреагировал Дональд Трамп. Он заявил, что рад этому факту и планирует "чуть позже" провести разговор с Владимиром Зеленским.

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