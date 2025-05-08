Это первый американский понтифик в истории.

Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево был выбран новым Папой Римским. Уроженец Чикаго принял имя Лев XIV. Об этом пишет The Guardian.

Роберт Прево - американо-перуанский кардинал. Как отмечает CNN, он стал первым в истории понтификом из США. Ему 69 лет.

В своей речи Папа призвал выстроить мосты диалога для построения мира.

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"Братья и сестры, вот первые слова воскресшего Христа, подарившего жизнь. Обращаюсь ко всем странам, ко всем народам: да будет между вами мир. Воскресший Христос принес мир для всех, он поступает от Бога, который всех нас любит безусловной любовью. Мы слышим отважный голос Папы Франциска, благословивший Рим и целый мир", - сказал понтифик.

Папа Лев XIV призвал людей "быть единым народом" и отметил, что слабый голос папы Франциска в последние дни его жизни все еще было слышно в мире. Понтифик пожелал, чтобы люди наводили мосты и поблагодарил всех избравших его кардиналов.

После назначения главой управления по делам епископов, Прево говорил: "Я по-прежнему считаю себя миссионером. Мое призвание, как и призвание каждого христианина, - быть миссионером, провозглашать Евангелие, где бы он ни находился".

По сообщениям, новый Папа очень близок к взглядам Франциска на вопросы окружающей среды, помощи бедным и мигрантам.

В 2024 году он сказал:

"Епископ не должен быть маленьким принцем, сидящим в своем королевстве".

Он также поддержал позицию папы Франциска по поводу разрешения разведенным и вступившим в повторный брак католикам причащаться. Однако он проявил лишь умеренную поддержку решения Франциска разрешить священникам благословлять однополые пары.

По известно о Роберте Фрэнсисе Прево

Родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, США, в семье с итальянскими, французскими и испанскими корнями.

Имеет двойное гражданство - США и Перу. Как член ордена августинцев, он более 15 лет работал миссионером в Перу, где служил епископом Чиклайо. В 2001-2013 годах возглавлял орден августинцев как приор генеральный, посетив около 50 стран для поддержки миссии Церкви. В 2023 году стал префектом Дикастерии по делам епископов в Ватикане, отвечая за назначение епископов по всему миру.

Относительно Украины Лев XIV пока не делал официальных заявлений, но его миротворческая деятельность в 2024 году в рамках дипломатии Ватикана свидетельствует о поддержке усилий по установлению мира в Украине, что продолжает линию его предшественника Франциска.

Выборы Папы Римского

21 апреля 2025 года ушел из жизни Папа Римский Франциск. 88-летний понтифик скончался в своей резиденции. 7 мая в первый день голосования кардиналы католической церкви не избрали нового Папу Римского, но на следующий день они достигли согласия.

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