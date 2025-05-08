По словам Сикорского, Китай имеет уникальные средства для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

Если вдруг усилия Соединенных Штатов Америки по посредничеству в прекращении войны между Украиной и Россией потерпят неудачу, есть другие страны, которые также могут играть роль посредничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал на пресс-конференции по итогам неформального заседания глава МИД стран-членов ЕС в Варшаве.

"Конечно, мы желаем Соединенным Штатам успеха в усилиях по посредничеству, но, если этот трек потерпит неудачу, есть другие кандидаты. Есть Турция, которая сохраняет каналы коммуникации. И потом, прежде всего, есть Китайская народная республика, которая имеет уникальные средства для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", - сказал Сикорский.

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Посредничество Турции

Как пишет турецкая газета Hürriyet, президент США Дональд Трамппопросил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в прекращении российско-украинской войны. По данным издания, Эрдоган положительно относится к предложению о посредничестве.

12 марта 2025 года Эрдоган приветствовал американское предложение об установлении 30-дневного перемирия между Украиной и РФ. Президент Турции тогда выражал надежду, что Россия вслед за Украиной также ответит конструктивно. Он тогда сказал, что Турция готова предоставить площадку для дальнейших переговоров.

Ранее Эрдоган уже предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому стать посредником в украинско-российских переговорах.

В июле 2022 года при посредничестве Турции под эгидой ООН был подписан договор об экспорте зерна в Черном море.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что "у нас есть очень хорошие шансы" завершить войну, но между президентами Украины и России "существует огромная ненависть".

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