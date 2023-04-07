Аналитики заявили изданию, что часть документов выглядит аутентично и может предоставить РФ ценную информацию.

В Twitter и Telegram всплыли засекреченные военные документы с деталями плана США и НАТО по оснащение ВСУ перед предстоящим контрнаступлением.

Об этом сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в Белом доме. В настоящее время Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой информации в открытый доступ.

Военные аналитики обратили внимание на то, что некоторые разделы документов, вероятно, были изменены, поскольку там завышены американские оценки погибших украинских военных и занижены оценки погибших российских военных. По мнению аналитиков, эти изменения могут указывать на Кремлевскую дезинформацию.

Видео дня

Издание отметило, что представители администрации Джо Байдена работали над тем, чтобы удалить документы из соцсетей, но по состоянию на вечер 6 апреля им это сделать не удалось.

"Мы знаем о сообщениях в соцсетях. Министерство рассматривает этот вопрос", - сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Как уточнило издание, документы не содержат конкретных планов боевых действий – как, когда и где Украина намерена начать наступление. Однако в них есть данные о потребностях ВСУ по состоянию на 1 марта.

"Для опытного глаза российского военного планировщика, полевого генерала или аналитика разведки эти документы, без сомнения, содержат много подсказок. В документах упоминается, например, уровень расхода боеприпасов HIMARS. Публично Пентагон никогда не обнародовал эти данные, но в документах они есть", – пишет издание.

В одном из документов, пишет NYT, сообщается, что на войне погибли 16-17,5 тыс. российских военных, тогда как Украина якобы потеряла 71,5 тыс. военнослужащих. По оценкам Пентагона, РФ понесла гораздо большие потери, и что около 200 тыс. солдат с каждой стороны были убиты или ранены.

Аналитики заявили изданию, что часть документов выглядит аутентично и может предоставить РФ ценную информацию о графиках доставки оружия и войск, численности сформированных украинских подразделений и других военных подробностях.

Издание подчеркнуло, что документ с грифом "совершенно секретно" содержит информацию о "состоянии конфликта по состоянию на 1 марта". В другом документе, отмечает NYT, есть информация об украинских военных подразделениях, технике и расписании учений на январь-апрель.

"Документ содержит краткую информацию о 12 боевых бригадах, которые сейчас формируются, 9 из них, очевидно, тренируются и поставляются США и НАТО. Из этих 9 бригад, согласно документам, шесть будут готовы к 31 марта, а остальные – к 30 апреля. По оценкам аналитиков, украинская бригада насчитывает 4-5 тыс. солдат", – уточнило издание. Кроме того, в документах сказано, что общее количество техники, которая необходима для наступления, чтобы вооружить 9 бригад, составляет более 250 танков и более 350 механизированных транспортных средств.

"Эта утечка является первым прорывом российской разведки, который стал достоянием общественности с начала войны", – подытожило издание.

Контрнаступление ВСУ

Некоторое время в информационном пространстве обсуждается тема контранступа. Однако в Минобороны обратились с просьбой не спекулировать на этой теме, коротко отметив, что идет подготовка. Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский также говорил о контрнаступлении и отметил, что для него пока не хватает вооружения.

А вчера секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что только 3-5 человек во всем мире знают, где и когда начнется всеми ожидаемое украинское контрнаступление.

Вас также могут заинтересовать новости: