В частности, будет выделен 1 млрд евро на поддержку оборонной промышленности Украины и будет окончательное политическое одобрение по созданию Трибунала по наказанию военных преступников.

Завтра, 9 мая, во Львов прибудет большая делегация топ-дипломатов из стран-членов Европейского Союза и руководства ЕС. Ожидается, что будет объявлено о двух важных решениях для Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель ЕС Кас Каллас сказала на пресс-конференции.

"Завтра мы едем в Украину, и мы собираемся выделить 1 миллиард для украинской оборонной промышленности", - сказала Каллас.

Она уточнила, что речь идет о датской инициативе по поддержке ОПК Украины. Средства будут поступать от разных стран-членов. Это отдельная инициатива от инициативы по боеприпасам, над которой до сих пор идет работа и привлекается поддержка.

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"Мы также завтра предоставим окончательное политическое одобрение учреждению Трибунала по военным преступлениям, преступлениям агрессии", - подчеркнула Каллас.

По ее словам, безнаказанности за российские преступления не будет.

"Будет ответственность за совершенные преступления, и также для тех, кто на самом деле начал эту войну", - сказала Каллас.

Также у нее спросили, как решение США больше не участвовать в создании Трибунала повлияет на возможность привлечения к ответственности за агрессию против Украины.

Как сказала Каллас, сначала основная группа (Core Group) по вопросам трибунала уже достигла согласия на техническом уровне относительно того, как будет начато этот Трибунал.

"И сейчас мы также имеем одобрение на политическом уровне. Итак, это будет сделано Советом Европы. Поэтому, генеральный секретарь Совета Европы завтра присоединится к нам через видеосвязь. Важно, что есть согласие", - отметила Каллас.

Верховный представитель ЕС сказала, что другие страны могут присоединиться к этому процессу тогда, когда пожелают. Она считает важным то, что уже есть Реестр военных преступлений и уже есть технические детали по работе Трибунала.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уточнил, что завтра, 9 мая, во Львове состоится встреча глав МИД стран-членов ЕС с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Спецтрибунал для России

Как сообщал УНИАН, недавно глава МИД Украины Андрей Сибига анонсировал, что в ближайшее время следует ожидать конкретных решений по созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. По его словам, речь идет о группе из 40 стран, которая создаст Трибунал, а лидером и центральным элементом этого процесса выступает Совет Европы и лично его генеральный секретарь Ален Берсе.

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая убеждена, что специальный трибунал по преступлению агрессии РФ против Украины может заработать уже в следующем году.

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