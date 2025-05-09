Он также высказался о том, будет ли голосовать Румыния за новую помощь Украине в Европейском Совете.

Пророссийский кандидат в президенты Румынии Джордже Симион, который победил в первом туре выборов, потребовал от Украины компенсацию за переданную систему Patriot.

"Украина нуждается в нас, а не мы нуждаемся в Украине. Поэтому Украина должна уважать национальные и религиозные права полумиллиона румын, которые живут в Украине. И мы, безусловно, хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях. Я не знаю, будет ли эта компенсация отражена в контрактах на восстановление Украины, в зерне или в других вопросах, но за систему Patriot, подаренную Клаусом Йоханнисом как предательство интересов румынской нации, и другие расходы, которые румыны сделали из собственного кармана, мы должны получить взаимную выгоду", – приводит его слова румынский ресурс Digi24.

В то же время, на вопрос о том, будет ли голосовать Румыния в Европейском Совете за новый пакет поддержки для Украины, Симион ответил так:

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"Моя страна – Румыния. Я буду голосовать только в интересах румынской нации, не отдавая предпочтение другим государствам. Я люблю свою страну и считаю, что румынские студенты, румынские фермеры, румынские пенсионеры должны быть в приоритете, и наша позиция относительно агрессивной войны России против Украины, которая длится уже три года, – это нейтралитет, не эскалация, не вооружение и полное согласование с политикой администрации Трампа, нашего стратегического партнера".

Что известно о Джордже Симионе

Джордже Симион победил во время первого тура президентских выборов в Румынии. Во втором туре население страны будет выбирать между ним и еще одним кандидатом – бывшим мэром Бухареста Никушором-Даниэлем Даном.

Издание Bloomberg отмечало, что кандидат-ультранационалист выступает за прекращение военной помощи Киеву. Кроме того, ранее он получил получил получил запрет на въезд в Украину и Молдову – из-за предъявления претензий на территорию стран.

К тому же, премьер-министром своего Симион обещал сделать своего политического соратника Келина Джорджеску. Тот говорил, что Украина является "вымышленным государством" и хвалил диктатора Путина.

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