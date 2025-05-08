В списке есть самоуважение.

Эксперты назвали тонкие женские черты, которые буквально "сводят с ума" мужчин, оказывая на них сильное влияние, пишет YourTango.

Вот о каких чертах идет речь:

Самоуважение. Как отметила терапевт Клэр Вайсманн, самоуважение подразумевает признание своей ценности, поддержание личных стандартов и отказ от компромиссов со своими убеждениями или целостностью ради внешнего одобрения. Женщина с самоуважением знает себе цену, относится к себе по-доброму и не соглашается на меньшее, чем она заслуживает.

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Любопытство. Духовный тренер Лиз Зед сказала, что любопытство не только право по рождению, но и суперприивлекательная черта для мужчин в женщинах.

Уверенность в себе. По словам доктора Хелен Фишер, уверенность в себе многое говорит об эмоциональной стабильности. Привлекательность исходит изнутри. Она строится на уверенности, комфорте и способности успокаивать других.

Целеустремленность. Как отметила лайф-коуч Стефани Лаззара, цель в жизни дает личный драйв и мотивацию, а также делает женщину яркой и привлекательной в глазах мужчины.

Напомним, ранее УНИАН перечислял 7 малоизвестных черт мужчин, которые постоянно выбирают не тех женщин.

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