Молодой военный делился секретами Америки с друзьями-геймерами.

Американский военнослужащий Джек Тейшейра, подозреваемый в организации утечки документов Пентагона, считал войну в Украине "удручающей" битвой стран, которые должны быть близки друг к другу. Об этом пишет The Washington Post.

Участник закрытого сервера Discord, где Тейшейра публиковал секретные документы, рассказал, что впервые секретные данные военнослужащий начал показывать своим приятелям в феврале 2022 года.

"Он рассматривал [войну в Украине] как "удручающую" битву между "двумя странами, у которых должно быть больше общего, чем поводов разъединения", – рассказал журналистам друг Тейшейры.

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Решение опубликовать секретные документы молодой человек объяснял тем, что хочет "просветить людей, которые, по его мнению, были его друзьями и которым можно доверять", а также сделать их "свободными от пропаганды, бушующей снаружи".

При этом участники онлайн-группы пообещали никогда не делиться ни с кем секретными документами за пределами их закрытого сервера Discord, поскольку это может нанести ущерб США.

Собеседник издания также опроверг слухи, что некоторые из участников сервера были русскими и украинцами. По его словам, один участник действительно выдавал себя за российского морского офицера, но на самом деле он проживает в Кентукки.

Утечка секретных документов из Пентагона

На прошлой неделе The New York Times обратила внимание, что по социальным сетям расходятся фотокопии секретных документов Пентагона, или что-то, что выдают за такие документы.

Украинские власти поспешили объявить эти публикации российской ИПСО, призванной дискредитировать Украину, а также подорвать доверие между союзниками и по возможности сорвать планы украинского контрнаступления. Российская же сторона принялась фотошопить документы, чтобы пририсовать Украине более высокие потери, а себе – более низкие.

Накануне стало известно, что в США задержали молодого военнослужащего, который и устроил утечку документов. Он делился ими со своими друзьями-геймерами в "Дискорде".

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