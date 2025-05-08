Эксперты еще не установили точное происхождение предметов, но последняя контрамарка на монете датируется 1921 годом.

Два туриста в Чехии обнаружили тайник с золотом и сокровищами стоимостью более 340 000 долларов, который, возможно, был спрятан людьми, спасавшимися от преследований во время Второй мировой войны.

Как пишет Live Science, клад, включающий золотые монеты, браслеты и табакерки, весит примерно 6,8 кг и был найден внутри двух контейнеров в каменном кургане в лесу на холме Звичина, расположенном у подножия гор Крконоше недалеко от польской границы.

Интересно, что 598 монет, найденных в первом ящике, охватывают широкий исторический период - с 1808 по 1915 год и включают валюту Франции, Бельгии, Османской империи, России и бывшей Австро-Венгрии. На нескольких австро-венгерских монетах также были отпечатаны отметки о переиздании в 1921 году в сербских или боснийско-герцеговинских провинциях бывшей Югославии.

Видео дня

"Сокровище пролежало в земле не более ста лет. Однако в данном конкретном случае 1915 год не является решающим для определения времени, когда клад был найден на месте. Это связано с наличием нескольких предметов с миниатюрными отметками (так называемыми контрамарками), которые могли быть добавлены после Первой мировой войны", - сказал Войтех Брадле, специалист по монетам Музея Восточной Богемии в Градце Кралове, который занимается кладом.

При этом к монетнице прилагалась металлическая коробка, найденная в 1 метре от нее. В ней находились 10 браслетов, 16 портсигаров, сумка из тонкой проволочной сетки, цепь, расческа и пудреница. Все эти предметы изготовлены из желтого металла, возможно, из золотого сплава.

Важно, что эксперты еще не установили точное происхождение предметов, но последняя контрамарка на монете датируется 1921 годом. Это, а также расположение находки вблизи бывшей границы между чешскими и немецкими поселениями, может означать, что монеты были спрятаны в качестве последнего средства людьми, спасавшимися от преследований со стороны нацистской Германии в 1938 году.

Отмечается, что монеты могли быть спрятаны и после войны. В 1945 году более 3 миллионов немцев были высланы из Чешской Республики за предполагаемое соучастие в нацистских военных преступлениях. Мирослав Новак, глава археологии Музея Восточной Богемии в Градце Кралове, сказал:

"Список возможных причин, по которым он, вероятно, был зарыт, довольно ясен. Это было начало войны, депортация чешского и еврейского населения, затем депортация немцев после войны, так что есть несколько возможностей. Также была проведена денежная реформа, которая также могла быть причиной. Очевидно, что дело было не в номинальной стоимости монет, были ли они 5, 10 или 100 крон. Дело не в том, что можно было купить на монеты - это не имело значения. Он был намеренно спрятан, потому что это был драгоценный металл".

Чтобы докопаться до сути тайны, музей исследует предметы, найденные в кладе, на предмет дополнительных маркировок, а также ищет в архивах доказательства, которые могли бы проследить принадлежность клада его бывшим владельцам.

Новости археологии

Археологи обнаружили в Люксембурге клад римских золотых монет возрастом 1700 лет, который был помещен около фундамента небольшого римского форта, похожего на башню.

Команда ученых раскопала 141 золотую монету, отчеканенную между 364 и 408 годами н. э. в Хольцтуме, деревне на севере страны. На монетах изображены портреты восьми императоров, но на трех монетах изображен неожиданный правитель: Евгений, нелегитимный император Западной Римской империи, правивший всего два года (с 392 по 394 год).

Вас также могут заинтересовать новости: